Дело об убийстве школьницы в Нижней Ельцовке: будут судить иностранца, у которого с ней была связь

— Хамроев с силой нанес потерпевшей имеющимся при нем острым плоским колюще-режущим предметом не менее 17 ударов в жизненно-важные органы, при этом повалив потерпевшую на землю и удерживая ее рукой, — рассказали в суде.



Девушка погибла на месте, а ее предполагаемый убийца попытался сбежать за границу, но был задержан. По информации СК РФ по НСО, мужчина — житель иностранного государства.

Друзья Кристины рассказали НГС, что Хамроев давно встречался с Кристиной, но вел себя по отношению к ней максимально жестоко.