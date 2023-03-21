Дело об убийстве школьницы в Нижней Ельцовке: будут судить иностранца, у которого с ней была связь

Советский районный суд Новосибирска в ближайшее время приступит к рассмотрению уголовного дела об убийстве 17-летней школьницы в Нижней Ельцовке. Виновным в жестоком преступлении, которое произошло 26 июля 2022 года, по данным суда, посчитали 27-летнего Хушнуда Хамроева, у которого с ней были отношения.
Как следует из материалов дела, обвиняемый был пьян и в процессе ссоры бросился на Кристину (имя несовершеннолетней изменено) с ножом в руках. Девушка пыталась сбежать от преследователя, но у нее ничего не вышло.
— Хамроев с силой нанес потерпевшей имеющимся при нем острым плоским колюще-режущим предметом не менее 17 ударов в жизненно-важные органы, при этом повалив потерпевшую на землю и удерживая ее рукой, — рассказали в суде.
Девушка погибла на месте, а ее предполагаемый убийца попытался сбежать за границу, но был задержан. По информации СК РФ по НСО, мужчина — житель иностранного государства.
Друзья Кристины рассказали НГС, что Хамроев давно встречался с Кристиной, но вел себя по отношению к ней максимально жестоко.
— Парень ее избивал, привязывал к батарее вроде как. Очень ревновал ко всему, что движется. Как-то раз я написал Кристине, так после этого ее бывший мне угрожал расправой, — рассказал летом 2022 года НГС один из друзей погибшей девушки.
На допросах Хамроев признавал вину, но журналистам рассказал, что причиной его поступка якобы стала измена Кристины.
Сегодня Советский районный суд Новосибирска продлил Хушнуду Хамроеву срок содержания под стражей на полгода, до 13 сентября 2023-го. Помимо убийства (статья 105 УК РФ), мигранта обвинили в целой серии преступлений — многочисленных угрозах убийством (статья 119 УК РФ), истязаниях (117 УК РФ) и половой связи с лицом, не достигшим 16-летнего возраста (статья 134 УК РФ) — встречаться пара начала, когда Кристине было всего 15 лет.
Если мигранта признают виновным, ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Историю убийства школьницы и расследования уголовного дела мы собрали в одном сюжете. Там можно найти и позицию самого Хамроева, и мнение друзей погибшей девушки.