На «ашановскую» группировку подростков-вымогателей поступило четыре заявления от родителей школьников

К 19 февраля в отделе полиции «Калининский» Новосибирска зарегистрировано 4 заявления от родителей школьников, которые столкнулись с насилием и вымогательством со стороны хулиганов. Последние называют себя «ашановской» группировкой (по наименованию ТЦ на ул. Курчатова).
— Зарегистрированы 4 заявления законных представителей несовершеннолетних по фактам противоправных действий, совершенных в отношении их несовершеннолетних детей. Проводится проверка. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств противозаконных деяний и лиц их совершивших, — сообщили НГС в областном главке полиции.
Накануне прокуратура организовали проверку деятельности малолетних хулиганов. Родители учеников школы
19 февраля «ашановскими» заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
13 февраля участников банды «амазонок» (преступная группировка, промышлявшая в течение 10 лет на территории Ростовской области) приговорили к максимальным срокам.