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На «ашановскую» группировку подростков-вымогателей поступило четыре заявления от родителей школьников

Хулиганы держат в страхе два микрорайона Новосибирска. Ими заинтересовался глава СКР

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Первыми тревогу забили родители школьников № 78. Они заявили, что их детей «ставит на счетчик» банда подростков-беспредельщиков

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К 19 февраля в отделе полиции «Калининский» Новосибирска зарегистрировано 4 заявления от родителей школьников, которые столкнулись с насилием и вымогательством со стороны хулиганов. Последние называют себя «ашановской» группировкой (по наименованию ТЦ на ул. Курчатова).

— Зарегистрированы 4 заявления законных представителей несовершеннолетних по фактам противоправных действий, совершенных в отношении их несовершеннолетних детей. Проводится проверка. Сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств противозаконных деяний и лиц их совершивших, — сообщили НГС в областном главке полиции.

Накануне прокуратура организовали проверку деятельности малолетних хулиганов. Родители учеников школы № 78, а также жители микрорайонов № 4 и 5 рассказали о том, что подростки вымогают деньги у их детей, ставя тех «на счетчик». Достается и случайным прохожим.

19 февраля «ашановскими» заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

13 февраля участников банды «амазонок» (преступная группировка, промышлявшая в течение 10 лет на территории Ростовской области) приговорили к максимальным срокам.

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ВымогательствоМалолетние преступникиХулиганы
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