Банде «амазонок», которая жестоко убивала людей на юге России, вынесли приговор — подробности

Участников банды «амазонок» (преступная группировка, промышлявшая в течение 10 лет на территории Ростовской области) приговорили к максимальным срокам: Инессе и Виктории Тарвердиевым дали по 25 лет, их сообщника Сергея Синельника приговорили к аналогичному сроку, а его жену отправили в колонию на 24 года, сообщают наши коллеги из 161.RU из зала суда.
Чем известна банда «амазонок»? Почему ее так называют? И что происходило сегодня в ростовском суде? Смотрите в видеосюжете, который опубликован чуть выше.
«Амазонки» действовали на юге России с 2007 года. По версии следствия, Инесса Тарвердиева основала ее вместе с супругом Романом Подкопаевым, а позже к ним присоединились сотрудник ДПС Аксайского района Сергей Синельник и его супруга Анастасия, которая была сестрой Подкопаева. Позже в банду вошла дочь Тарвердиевой — Виктория.
Участников банды считают причастными к 10 убийствам и десяткам других преступлений, включая разбойные нападения и кражи. «Амазонок» задержали в 2013 году.
В 2017 году их признали виновными в бандитизме, убийствах, разбойных нападениях, кражах и незаконном обороте оружия. После вынесения того приговора продолжалось расследование преступлений, которые банда совершила после 2009 года на территории Ставропольского края.
В последнем слове супруги Синельники отрицали свое участие в банде. Инесса Тарвердиева просила прощения у близких убитых и просила назначить своей дочери Виктории такое наказание, чтобы она успела освободиться и родить ребенка.
Суд не прислушался к просьбам подсудимых. Практически всем дали максимальные сроки. Женщины будут отбывать наказание в колонии общего режима. Сергей Синельник — в колонии строгого режима, также его лишили звания старший лейтенант милиции.