Банде «амазонок», которая жестоко убивала людей на юге России, вынесли приговор — подробности

Участников банды «амазонок» (преступная группировка, промышлявшая в течение 10 лет на территории Ростовской области) приговорили к максимальным срокам: Инессе и Виктории Тарвердиевым дали по 25 лет, их сообщника Сергея Синельника приговорили к аналогичному сроку, а его жену отправили в колонию на 24 года, сообщают наши коллеги из 161.RU из зала суда.