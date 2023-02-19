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«Вымогают деньги, избивают»: Глава СК заинтересовался «ашановской» группировкой подростков

Работу органов профилактики проверят следователи

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Александр Бастрыкин поручил провести проверку сегодня, 19 февраля

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об «ашановской» группировке (по наименованию ТЦ на Курчатова), которая состоит из подростков. Несовершеннолетними хулиганами уже заинтересовались прокуратура и полиция Новосибирска.

— В СМИ сообщается о совершении противоправных действиях группы несовершеннолетних в Калининском районе города Новосибирска, которые вымогают деньги у школьников, запугивают, избивают их, — сообщили в пресс-службе СК по России.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Новосибирской области Виталию Зарипову провести проверку по информации в СМИ и дать правовую оценку действиям (бездействию) органов системы профилактики.

Как сообщали в прокуратуре раннее, подростки нападают в микрорайонах Юбилейный и Снегири

На этой неделе полиция нашла двух мужчин, которые по очереди избили 12-летнего мальчика с пороком сердца у школы № 212.

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