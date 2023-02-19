«Вымогают деньги, избивают»: Глава СК заинтересовался «ашановской» группировкой подростков

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об «ашановской» группировке (по наименованию ТЦ на Курчатова), которая состоит из подростков. Несовершеннолетними хулиганами уже заинтересовались прокуратура и полиция Новосибирска.
— В СМИ сообщается о совершении противоправных действиях группы несовершеннолетних в Калининском районе города Новосибирска, которые вымогают деньги у школьников, запугивают, избивают их, — сообщили в пресс-службе СК по России.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ по Новосибирской области Виталию Зарипову провести проверку по информации в СМИ и дать правовую оценку действиям (бездействию) органов системы профилактики.
Как сообщали в прокуратуре раннее, подростки нападают в микрорайонах Юбилейный и Снегири
На этой неделе полиция нашла двух мужчин, которые по очереди избили 12-летнего мальчика с пороком сердца у школы № 212.