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Взрыв газа на Линейной

В суд доставили предполагаемую виновницу трагедии на Линейной — сегодня там будут выбирать меру пресечения

Второго фигуранта Евгения Кавуна приведут в зал суда позднее

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Сегодня, 10 февраля в Центральном районном суде будут избирать меру пресечения подозреваемым по делу о взрыве на Линейной.

Накануне рано утром, 9 февраля, в доме № 39 произошел взрыв газа и страшный пожар, частично обрушились 2 подъезда. Под завалами погибли 13 человек, в том числе случайный прохожий, который шел мимо пятиэтажки.

Сейчас в суд доставили одну из подозреваемых по делу, 45-летнюю Ирину Урбах. Второго фигуранта Евгения Кавуна доставят позже.

В суде работает журналист НГС Павел Тиунов.

Сотрудники СК хотят отправить обоих подозреваемых на время следствия в СИЗО: оба прописаны не в Новосибирской, а в Омской области, и оставшись на свободе, могут продолжить заниматься преступной деятельностью.

Согласно предварительным выводам следствия, Урбах и Кавун, представляясь сотрудниками компании «Межрегионгазсервис», меняли газовые шланги в трех квартирах за несколько дней до взрыва. Из-за их некачественной работы произошла утечка газа. В результате взрыва и пожара погибли 13 человек, еще 9 — пострадали.

Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек».

Ранее мы узнали, сколько Ирина Урбах и Евгений Кавун брали за замену газовых шлангов и счетчиков с доверчивых пенсионеров, а также опубликовали видео допроса мужчины.

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