В суд доставили предполагаемую виновницу трагедии на Линейной — сегодня там будут выбирать меру пресечения

Сегодня, 10 февраля в Центральном районном суде будут избирать меру пресечения подозреваемым по делу о взрыве на Линейной.

Накануне рано утром, 9 февраля, в доме № 39 произошел взрыв газа и страшный пожар, частично обрушились 2 подъезда . Под завалами погибли 13 человек, в том числе случайный прохожий, который шел мимо пятиэтажки.