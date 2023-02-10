В суд доставили предполагаемую виновницу трагедии на Линейной — сегодня там будут выбирать меру пресечения

Сегодня, 10 февраля в Центральном районном суде будут избирать меру пресечения подозреваемым по делу о взрыве на Линейной.
Накануне рано утром, 9 февраля, в доме
Сейчас в суд доставили одну из подозреваемых по делу,
В суде работает журналист НГС Павел Тиунов.
Сотрудники СК хотят отправить обоих подозреваемых на время следствия в СИЗО: оба прописаны не в Новосибирской, а в Омской области, и оставшись на свободе, могут продолжить заниматься преступной деятельностью.
Согласно предварительным выводам следствия, Урбах и Кавун, представляясь сотрудниками компании «Межрегионгазсервис», меняли газовые шланги в трех квартирах за несколько дней до взрыва. Из-за их некачественной работы произошла утечка газа. В результате взрыва и пожара погибли
Следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек».
Ранее мы узнали, сколько Ирина Урбах и Евгений Кавун брали за замену газовых шлангов и счетчиков с доверчивых пенсионеров, а также опубликовали видео допроса мужчины.