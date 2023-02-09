«Меняли шланги втридорога»: сколько брали с жителей домов на Линейной задержанные лжегазовики

— Они не жулики в чистом виде, скорее — очень плохо работали. Меняли шланги, но похоже то, что они ставили, [было] не лучше того, что стояло [раньше]. Еще и брали втридорога, — охарактеризовал работу предполагаемых виновников трагедии источник.

45-летняя женщина и 25-летний мужчина, по данным источника НГС, брали за замену шланга около 1600 рублей (при средней цене по городу 1 тысяча рублей), а за замену счетчика — 8 тысяч рублей (при средней цене в 1,5 тысячи рублей).