«Меняли шланги втридорога»: сколько брали с жителей домов на Линейной задержанные лжегазовики

Задержанные по делу о взрыве газа на Линейной омичи завышали цены почти втрое, использовали некачественные материалы и имели богатый опыт сомнительной деятельности. Об этом после допросов мужчины и женщины НГС рассказал собственный источник в правоохранительных органах.
Оба подозреваемых проходят по делу, возбужденному по части 3 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.
— Они не жулики в чистом виде, скорее — очень плохо работали. Меняли шланги, но похоже то, что они ставили, [было] не лучше того, что стояло [раньше]. Еще и брали втридорога, — охарактеризовал работу предполагаемых виновников трагедии источник.
45-летняя женщина и 25-летний мужчина, по данным источника НГС, брали за замену шланга около 1600 рублей (при средней цене по городу 1 тысяча рублей), а за замену счетчика — 8 тысяч рублей (при средней цене в 1,5 тысячи рублей).
— Оба из Омска, там такой же деятельностью занимались в организации. Пару месяцев назад решили работать самостоятельно и приехали к нам, — добавил источник.
Трагедия произошла рано утром 9 февраля, в результате утечки газа произошел взрыв, вслед за которым начался пожар в доме №39 на улице Линейной и рухнул подъезд. По состоянию на 21 час 30 минут 9 февраля в результате ЧП погибли минимум 8 человек, спасатели продолжают разбирать завалы: судьба еще 7 человек остается неясной.
Ранее НГС опубликовал оперативное видео допроса одного из подозреваемых.