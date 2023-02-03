«Королеву коктейлей» отдали под суд — в Новосибирске начали рассматривать дело о неуплате налогов на 195 миллионов

Силовики установили, что в 2017 году Яковлева руководила предприятием по производству напитков на основе пива. За несколько месяцев было произведено около 9 миллионов литров, которые были отражены в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС), но при этом предпринимательница не отчиталась в налоговой, уклонившись таким образом от уплаты акцизов.

