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«Королеву коктейлей» отдали под суд — в Новосибирске начали рассматривать дело о неуплате налогов на 195 миллионов

Предпринимательница просила судить ее в Питере, но ей отказали

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Подсудимая уверяет, что в деле замешаны «теневые производители» алкоголя в Новосибирске

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3 февраля в Заельцовском районном суде Новосибирска прошло первое заседание по делу о неуплате налогов в сфере производства слабоалкогольных коктейлей. На скамье подсудимых оказалась 43-летняя предпринимательница Янина Яковлева, которая, по версии следствия, не доплатила в бюджет 195 миллионов рублей.

Силовики установили, что в 2017 году Яковлева руководила предприятием по производству напитков на основе пива. За несколько месяцев было произведено около 9 миллионов литров, которые были отражены в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС), но при этом предпринимательница не отчиталась в налоговой, уклонившись таким образом от уплаты акцизов.

Ранее Яковлева в беседе с корреспондентом НГС заявляла, что занималась пивным бизнесом, но к 2017 году ни одним предприятием уже не руководила: сменила сферу деятельности. При этом женщина призналась, что в 2018-м вложила в производство слабоалкогольных напитков 15 миллионов рублей, но исключительно в интересах инвестирования.

Яковлева подчеркнула, что деньги назад ей не вернули, а впоследствии против нее было «сфабриковано» уголовное дело. По ее словам, следствие настойчиво «не замечает истинных бенефициаров» бизнеса.

Сегодня предпринимательница постоянно проживает в Санкт-Петербурге: туда она по нескольким причинам просила перенести суд.

— Мы хотели добиться объективного рассмотрения дела, поскольку считаем, что в Заельцовском суде Новосибирска объективность соблюсти невозможно. Обратились с ходатайством в Верховный суд, но суд отказал, подчеркнув, что большая часть свидетелей по делу (около 20 человек) проживает в Новосибирске. При этом следователи сами подтверждают, что важные показания, имеющие доказательственное значение, дают всего два человека, — сообщила в разговоре с корреспондентом НГС Янина Яковлева.

Предпринимательница вину не признаёт и настаивает на «справедливом» расследовании.

Весной 2022 года налоговая инспекция потребовала от профессионального ликвидатора компаний Максима Басалаева заплатить в бюджет государства 493 миллиона рублей, которые были похищены в результате аферы с вычетом по НДС. Мужчина заявил, что стал жертвой масштабной махинации.

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