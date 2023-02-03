«Королеву коктейлей» отдали под суд — в Новосибирске начали рассматривать дело о неуплате налогов на 195 миллионов

3 февраля в Заельцовском районном суде Новосибирска прошло первое заседание по делу о неуплате налогов в сфере производства слабоалкогольных коктейлей. На скамье подсудимых оказалась
Силовики установили, что в 2017 году Яковлева руководила предприятием по производству напитков на основе пива. За несколько месяцев было произведено около 9 миллионов литров, которые были отражены в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС), но при этом предпринимательница не отчиталась в налоговой, уклонившись таким образом от уплаты акцизов.
Ранее Яковлева в беседе с корреспондентом НГС заявляла, что занималась пивным бизнесом, но к 2017 году ни одним предприятием уже не руководила: сменила сферу деятельности. При этом женщина призналась, что в
Яковлева подчеркнула, что деньги назад ей не вернули, а впоследствии против нее было «сфабриковано» уголовное дело. По ее словам, следствие настойчиво «не замечает истинных бенефициаров» бизнеса.
Сегодня предпринимательница постоянно проживает в Санкт-Петербурге: туда она по нескольким причинам просила перенести суд.
— Мы хотели добиться объективного рассмотрения дела, поскольку считаем, что в Заельцовском суде Новосибирска объективность соблюсти невозможно. Обратились с ходатайством в Верховный суд, но суд отказал, подчеркнув, что большая часть свидетелей по делу (около 20 человек) проживает в Новосибирске. При этом следователи сами подтверждают, что важные показания, имеющие доказательственное значение, дают всего два человека, — сообщила в разговоре с корреспондентом НГС Янина Яковлева.
Предпринимательница вину не признаёт и настаивает на «справедливом» расследовании.
Весной 2022 года налоговая инспекция потребовала от профессионального ликвидатора компаний Максима Басалаева заплатить в бюджет государства 493 миллиона рублей, которые были похищены в результате аферы с вычетом по НДС. Мужчина заявил, что стал жертвой масштабной махинации.