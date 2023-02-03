Главу Роспотребнадзора Кузбасса отправили в СИЗО по делу о взятке

Главу Роспотребнадзора Кузбасса Евгения Окса арестовали почти на два месяца по делу о получении взятки, сообщили NGS42.RU в Центральном районном суде города Кемерова. Избрание меры пресечения состоялось накануне, 2 февраля.
В суде добавили, что следователь ходатайствовал об избрании меры пресечения, связанной с СИЗО. Судья это ходатайство удовлетворил.
— Вчера было рассмотрено ходатайство следователя о заключении обвиняемого Окса под стражу. Постановлением суда от 2 февраля ходатайство следователя удовлетворено и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 31 марта 2023 года, — сообщили корреспонденту NGS42.RU в суде.
Днем 3 февраля источники NGS42.RU сообщили, что руководителя управления Роспотребнадзора по Кемеровской области задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. В самом ведомстве NGS42.RU сообщили, что не комментируют эту информацию.
Согласно информации на сайте ведомства, Евгений Окс был назначен на должность руководителя Роспотребнадзора Кузбасса 22 марта 2012 года.
На этой неделе в Новосибирской области следователи пришли с обысками в кабинет главы Краснозерского района, после силовики рассказали, зачем они это делали.