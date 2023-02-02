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Следователи объяснили обыски у главы Краснозерского района: они продолжают расследовать уголовное дело

Ранее НГС выпускал большой материал об Оксане Семеновой

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На Семенову завели дело по ст. 285 УК РФ

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СКР по Новосибирской области прокомментировал информацию о вчерашнем обыске в рабочем кабинете главы Краснозерского района Оксаны Семеновой.

— В следственном управлении продолжается расследование уголовного дела, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Для установления всех обстоятельств проводятся неотложные следственные действия. Расследование продолжается, — прокомментировали в СКР.

Напомним, про обыск у главы Краснозерского района НГС сообщили 1 февраля сразу два источника в силовых структурах. По информации источников, обыск провели сотрудники СКР, и у Семеновой был изъят ее телефон.

Ранее также сообщалось, что в злоупотреблении полномочиями при покупке дома для многодетной нуждающейся семьи в Краснозерском районе обвиняли замглавы района Сергея Блинова, он был помещен в СИЗО.

30 января НГС опубликовал большой материал об Оксане Семеновой и о том, что в последнее время происходит в этом районе Новосибирской области.

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