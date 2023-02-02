Следователи объяснили обыски у главы Краснозерского района: они продолжают расследовать уголовное дело

СКР по Новосибирской области прокомментировал информацию о вчерашнем обыске в рабочем кабинете главы Краснозерского района Оксаны Семеновой.
— В следственном управлении продолжается расследование уголовного дела, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Для установления всех обстоятельств проводятся неотложные следственные действия. Расследование продолжается, — прокомментировали в СКР.
Напомним, про обыск у главы Краснозерского района НГС сообщили 1 февраля сразу два источника в силовых структурах. По информации источников, обыск провели сотрудники СКР, и у Семеновой был изъят ее телефон.
Ранее также сообщалось, что в злоупотреблении полномочиями при покупке дома для многодетной нуждающейся семьи в Краснозерском районе обвиняли замглавы района Сергея Блинова, он был помещен в СИЗО.
30 января НГС опубликовал большой материал об Оксане Семеновой и о том, что в последнее время происходит в этом районе Новосибирской области.