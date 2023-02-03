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В Кузбассе задержали главу регионального Роспотребнадзора

Евгения Окса подозревают в получении взятки

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Евгений Окс возглавлял управление с 2012 года

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Начальника кузбасского управления Роспотребнадзора Евгения Окса задержали в Кемерово. Его подозревают в получении взятки. Об этом сообщил источник агентства ТАСС 3 февраля.

— Начальник управления Роспотребнадзора по Кемеровской области задержан. Подозревается в ч. 6 ст. 290 УК РФ, — сообщил собеседник агентства.

По данным сайта кузбасского Роспотребнадзора, Евгений Окс вступил в должность 22 марта 2012 года

Ранее в Новосибирске в суд передали дело против бывшего начальника службы вагонного хозяйства. Его обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

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