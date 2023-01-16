Пришел в банк с кофтой на голове: суд вынес приговор по делу о попытке вскрыть банкомат гвоздодером

Мужчина пришел в офис самообслуживания Сбербанка и при помощи гвоздодера взломал дверь банкомата, а затем попытался вскрыть дверь сейфа. Внутри устройства находилось более 3 миллионов рублей.



— В дальнейшем сработала охранная сигнализация и «парогенератор тумана» в помещении, — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. — Злоумышленник, осознавая, что преступные действия обнаружены сотрудниками Сбербанка и он может быть задержан сотрудниками полиции, с места преступления скрылся.

