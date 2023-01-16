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Пришел в банк с кофтой на голове: суд вынес приговор по делу о попытке вскрыть банкомат гвоздодером

Внутри банкомата находилось более 3 миллионов рублей

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Суд назначил наказание взломщику в виде 2 лет лишения свободы

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В Новосибирске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Узбекистана, который попытался с помощью гвоздодера взломать банкомат Сбербанка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, дело рассматривал Ленинский районный суд.

По версии следствия, инцидент произошел ночью 1 июня 2022 года. Мужчина подготовился к ограблению — замаскировался, надев на голову кофту, на руки — резиновые перчатки. С собой у злоумышленника были гвоздодер и рюкзак.

Мужчина пришел в офис самообслуживания Сбербанка и при помощи гвоздодера взломал дверь банкомата, а затем попытался вскрыть дверь сейфа. Внутри устройства находилось более 3 миллионов рублей.

— В дальнейшем сработала охранная сигнализация и «парогенератор тумана» в помещении, — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. — Злоумышленник, осознавая, что преступные действия обнаружены сотрудниками Сбербанка и он может быть задержан сотрудниками полиции, с места преступления скрылся.

Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу с незаконным проникновением в иное хранилище в особо крупном размере). Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В ведомстве уточнили, что приговор не вступил в законную силу.

Инцидент произошел в зоне самообслуживания ПАО «Сбербанк» на Курганской. Обвиняемым в попытке взлома выступал 25-летний мужчина.

В конце октября Росгвардия задержала мужчину, который пытался взломать банкомат Сбербанка в Калининском районе Новосибирска. Вскрыть устройство сибиряк хотел при помощи монтировки и кувалды.

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