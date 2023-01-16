Пришел в банк с кофтой на голове: суд вынес приговор по делу о попытке вскрыть банкомат гвоздодером

В Новосибирске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении гражданина Узбекистана, который попытался с помощью гвоздодера взломать банкомат Сбербанка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, дело рассматривал Ленинский районный суд.
По версии следствия, инцидент произошел ночью
Мужчина пришел в офис самообслуживания Сбербанка и при помощи гвоздодера взломал дверь банкомата, а затем попытался вскрыть дверь сейфа. Внутри устройства находилось более
— В дальнейшем сработала охранная сигнализация и «парогенератор тумана» в помещении, — сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. — Злоумышленник, осознавая, что преступные действия обнаружены сотрудниками Сбербанка и он может быть задержан сотрудниками полиции, с места преступления скрылся.
Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по
В ведомстве уточнили, что приговор не вступил в законную силу.
Инцидент произошел в зоне самообслуживания ПАО «Сбербанк» на Курганской. Обвиняемым в попытке взлома выступал
В конце октября Росгвардия задержала мужчину, который пытался взломать банкомат Сбербанка в Калининском районе Новосибирска. Вскрыть устройство сибиряк хотел при помощи монтировки и кувалды.