Замаскированный новосибирец прошел в банк по своей карте, чтобы взломать гвоздодером банкомат
Дело против мужчины дошло до суда
До суда дошло дело против
— По версии следствия, ночью обвиняемый находился в зоне самообслуживания ПАО «Сбербанк» по ул. Курганская, д. 38/2, где с помощью гвоздодера пытался взломать банкомат, в котором находилось более
Мужчину обвиняют по
Вечером 24 октября на улице Богдана Хмельницкого в помещении круглосуточного доступа Сбербанка в Новосибирске задержали мужчину, который пытался взломать банкомат с помощью кувалды и монтировки.