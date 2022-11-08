20idei
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 4/10
usd 61.24
eur 60.90
Тема дняЗакончат старейший долгострой — ему более 30 лет
Все новости
Все новости

Замаскированный новосибирец прошел в банк по своей карте, чтобы взломать гвоздодером банкомат

Дело против мужчины дошло до суда

561
ds

Новосибирец попытался взломать банкомат гвоздодером

Поделиться

До суда дошло дело против 25-летнего новосибирца, который попытался взломать банкомат гвоздодером. Инцидент произошел еще 1 июня. Мужчина тщательно подготовился к ограблению — замаскировался, но не учел всех деталей. Он зашел в зал по своей банковской карте, открыв ей магнитный замок.

— По версии следствия, ночью обвиняемый находился в зоне самообслуживания ПАО «Сбербанк» по ул. Курганская, д. 38/2, где с помощью гвоздодера пытался взломать банкомат, в котором находилось более 3 млн рублей. Однако он не смог довести свой умысел до конца и скрылся с места преступления, поскольку в помещении сработала сигнализация и включился парогенератор тумана, — объяснили в прокуратуре Новосибирской области.

Мужчину обвиняют по ч. 3 ст. 30ч. 4 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу). Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело будет рассматривать Ленинский районный суд.

Вечером 24 октября на улице Богдана Хмельницкого в помещении круглосуточного доступа Сбербанка в Новосибирске задержали мужчину, который пытался взломать банкомат с помощью кувалды и монтировки.

По теме

Попытка взломаПрокуратура Новосибирской областиСуд
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2