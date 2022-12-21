Начальник ЦОДД встретит Новый год в СИЗО — его арестовали на два месяца из-за дела о взятке

В Новосибирске сегодня, 21 декабря, в Ленинском районном суде избрали меру пресечения начальнику «Центра организации дорожного движения» Вячеслава Трещева.
Его отправят в СИЗО на 1 месяц 30 дней. Глава ЦОДД пробудет в следственном изоляторе по 18 февраля. Вячеслава Трещева подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
Следователи Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ потребовали отправить начальника ЦОДД в СИЗО на время расследования. Они считают, что Вячеслав Трещев может повлиять на расследование дела, взяткодателей или сотрудников ЦОДД. Также следователи во время суда сообщили, что в Новосибирске Вячеслав Трещев снимает квартиру, а недвижимость у него есть в Санкт-Петербурге. Следователи предположили, что обвиняемый может скрыться.
По версии следствия, в период с августа по декабрь Трещев предложил знакомому предпринимателю помощь в получении госконтрактов в сфере установки камер фиксации нарушений ПДД, в том числе и на железнодорожных переездах, а также камер слежения «на объектах авиационной инфраструктуры». За свои услуги подозреваемый запросил 4 миллиона рублей.
— 19 декабря 2022 года фигурант, находясь в доме по месту своего проживания, незаконно получил от предпринимателя часть взятки в виде денег в сумме
Трещеву предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».
Корреспонденты НГС вели онлайн-трансляцию из зала суда. Вячеслав Трещев с 1999 года работал в ГИБДД. А на должность начальника ЦОДД вступил в 2021 году. Вчера, 20 декабря, его задержали сотрудники ФСБ.