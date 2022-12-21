Начальник ЦОДД встретит Новый год в СИЗО — его арестовали на два месяца из-за дела о взятке

Корреспонденты НГС вели онлайн-трансляцию из зала суда. Вячеслав Трещев с 1999 года работал в ГИБДД. А на должность начальника ЦОДД вступил в 2021 году. Вчера, 20 декабря, его задержали сотрудники ФСБ.