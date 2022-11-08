Бывшего прокурора Дзержинского района начали судить за взятку в Новосибирске

Уголовное дело в отношении Олега Бушмакина возбудили в декабре 2021 года. Экс-прокурора арестовали и отправили в следственный изолятор. Сейчас материалы начали изучать в Железнодорожном районном суде Новосибирска. Если вина экс-прокурора будет доказана, ему грозит до восьми лет колонии и штраф в 40 раз больше полученной взятки.

