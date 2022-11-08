Бывшего прокурора Дзержинского района начали судить за взятку в Новосибирске
Его подозревают также в превышении должностных полномочий
Железнодорожный районный суд Новосибирска начал рассматривать уголовное дело экс-прокурора Дзержинского района Олега Бушмакина.
Сообщение об этом появилось сегодня, 8 ноября 2022 года, на официальном портале суда. Бывшего сотрудника юстиции обвиняют в получении взятки должностным лицом за незаконные действия (часть 3 статьи 290 УК РФ) и превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). Вместе с ним на скамье подсудимых оказался предполагаемый взяткодатель, экс-директор АО «Сибсма» Сергей Долгушин.
— Обвиняемым оглашено предъявленное обвинение, определен порядок исследования доказательств по делу, а также начат допрос свидетелей стороны обвинения, — указывается в опубликованном сообщении.
По данным следствия, преступления обвиняемые совершили летом 2019 года.
— Следствием установлено, что в период с мая по июль 2019 года Олег Бушмакин получил при посредничестве ряда лиц
АО «Сибсма» — акционерное общество «Сибстроймашавтоматизация», которое образовалось в 1993 году. Генеральный директор компании с 2012 года — Сергей Долгушин. Организация занималась строительством жилых и нежилых зданий, местных и междугородних линий электропередачи, инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжением, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха, производила строительные металлические конструкции, обрабатывала металл и занималась перевозками, арендой транспорта и другими видами деятельности. 26 сентября 2019 года в отношении компании введена процедура конкурсного производства, АО «Сибсма» объявлено банкротом.
Уголовное дело в отношении Олега Бушмакина возбудили в декабре 2021 года. Экс-прокурора арестовали и отправили в следственный изолятор. Сейчас материалы начали изучать в Железнодорожном районном суде Новосибирска. Если вина экс-прокурора будет доказана, ему грозит до восьми лет колонии и штраф в 40 раз больше полученной взятки.
Ранее НГС писал о том, что экс-депутата Новосибирского заксобрания задержали в Москве по делу о получении крупной взятки.