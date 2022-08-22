Суд отправил на лечение поджигателя приюта «Сибирский алабай», где в огне погибли четыре собаки

Приют «Сибирский алабай» загорелся 7 февраля около 21:00, вспыхнула пристройка, где находилась кухня и ветеринарный блок. Пожарным удалось не допустить распространения огня на жилой дом. Погибли четыре собаки. Полиция сразу задержала подозреваемого, а теперь обвиняемого — работника приюта.

