Суд отправил на лечение поджигателя приюта «Сибирский алабай», где в огне погибли четыре собаки
Мужчина был признан невменяемым
Заельцовский районный суд отправил на принудительное лечение работника приюта для собак, который он поджег в феврале этого года. В огне в «Сибирском алабае» погибли четыре собаки.
Мужчину обвиняли по части 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества путем поджога» и части 2 статьи 245 «Жестокое обращение с животным и в отношении нескольких животных».
— Подсудимый направлен на принудительное лечение в психиатрический стационар. Психиатрическая экспертиза установила его невменяемость, которая возникла от злоупотребления алкоголем. Суда он ожидал в СИЗО, где пробыл немногим более шести месяцев. Оплату судебных расходов (услуги юриста) суд взыскал в полном объеме, — объяснил корреспонденту юрист Сергей Егоров, который представлял интересы пострадавшего приюта «Сибирский алабай» в суде.
Из-за того что работника приюта признали невменяемым, иск о возмещении материального вреда не стали предъявлять, хотя на восстановление приюта потратили более миллиона рублей.
— Учитывая то, что обвиняемый признан невменяемым, гражданский иск мы не заявляли, и возместить причиненный ущерб мы не сможем. С другой стороны, учитывая его личность и образ жизни, это и так было практически невозможно. Человек без конкретной работы и места жительства, который злоупотребляет алкогольными напитками, — добавил юрист.
Приют «Сибирский алабай» загорелся 7 февраля около 21:00, вспыхнула пристройка, где находилась кухня и ветеринарный блок. Пожарным удалось не допустить распространения огня на жилой дом. Погибли четыре собаки. Полиция сразу задержала подозреваемого, а теперь обвиняемого — работника приюта.