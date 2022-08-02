Новосибирский чиновник получил условный срок за гибель
10-летнего мальчика от тока
Приговор огласили в Кировском районном суде
Условный срок получил за смерть 10-летнего мальчика от тока начальник отдела районной административно-технической инспекции Кировского района Сергей Сологубов. Сегодня, 2 августа, приговор огласили в Кировском районном суде.
Чиновник был признан виновным по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть человека).
— Суд признал Сергея Сологубова виновным. Ему дали три года условно, — сообщил корреспонденту НГС адвокат отца погибшего мальчика Дмитрий Смышляев. — Также удовлетворен гражданский иск отца ребенка к администрации Кировского района на 300 тысяч рублей.
Сергей Сологубов на заседаниях суда утверждал, что невиновен в преступлении. Решение суда не вступило в законную силу.
Аркадий Половников, отец мальчика, говорить после суда не может из-за захлестнувших его эмоций. Как передал его адвокат, мужчина приговором недоволен и считает его несправедливым. Он ожидал наказание для чиновника намного строже — хотя бы колонию-поселение. Его монолог на последнем заседании вы можете услышать на видео ниже.
Как развивалось громкое дело
Днем 17 июля два мальчика из жилмассива «Просторный» пошли на отвал мусора и грунта, через которые жители новостроек ходят на автобусную остановку. 10-летний ребенок случайно задел свисающий низко над землей электропровод — мальчик умер мгновенно. В этот же день в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Нарушение безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
О смерти сына его мама узнала из чата соседей — как рассказывала женщина, их семья переехала в новую квартиру всего за пять дней до происшествия. Машинист экскаватора в итоге получил срок, а его начальник, пока шли разбирательства, скончался.
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