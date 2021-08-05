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Машинист экскаватора получил наказание за смерть 10-летнего мальчика, которого ударило током

Мужчине назначили срок в колонии-поселении и обязали выплатить миллион матери погибшего

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Руководитель машиниста не дожил до приговора

Руководитель машиниста не дожил до приговора

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Кировский районный суд вынес приговор Александру Мезенцеву, машинисту экскаватора, который насыпал грунт под линию электропередачи, — из-за этого погиб 10-летний мальчик. Трагедия произошла 17 июля 2019 года, когда ребенок гулял с другом после школы. Он задел провод высоковольтной линии и мгновенно скончался на месте.

Суд установил, что машинист экскаватора знал, что делать кучи грунта под высоковольтными проводами нельзя, но всё равно согласился выполнить работу.

— При этом уровень грунта под воздушной линией электропередачи был поднят на высоту, допускающую соприкосновение человека с проводами при движении под ней. По данной куче грунта двигался 10-летний ребенок, который соприкоснулся шеей с электрическим проводом указанной линии электропередачи, в результате чего получил поражение техническим электричеством и скончался на месте, — говорится на сайте Кировского районного суда.

Суд квалифицировал действия мужчин по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

— В отношении Мезенцева вынесен обвинительный приговор, назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с проведением земляных работ с использованием землеройных машин (экскаваторов и иных) на срок 2 года 6 месяцев.

В пользу матери погибшего ребенка с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 1 000 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Руководителем машиниста был Андрей Мячков, но мужчина не дожил до приговора. В связи со смертью 2 июля 2021 года Андрея Мячкова уголовное дело против него было прекращено.

Сейчас в Кировском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела против Сергея Сологубова — начальника отдела районной административно-технической инспекции. Его обвиняют в халатности — ч. 2 ст. 293 УК РФ, которая также привела к гибели ребенка. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Что еще известно о случившейся трагедии


Днем 17 июля два мальчика из жилмассива «Просторный» пошли на отвал мусора и грунта, через который жители новостроек ходят на автобусную остановку. 10-летний Артур случайно задел свисающий низко над землей электропровод — мальчик умер мгновенно. В этот же день в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Нарушение безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

О смерти сына его мама узнала из чата соседей — как рассказала женщина, их семья переехала в новую квартиру всего за пять дней до происшествия.

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А 26 июля стало известно, что «Региональные электрические сети» зимой проводили проверку на месте несанкционированного отвала, по словам представителей компании, еще в феврале расстояние от воздушной линии до земли соответствовало норме.

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