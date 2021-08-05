Машинист экскаватора получил наказание за смерть 10-летнего мальчика, которого ударило током

Кировский районный суд вынес приговор Александру Мезенцеву, машинисту экскаватора, который насыпал грунт под линию электропередачи, — из-за этого погиб
Суд установил, что машинист экскаватора знал, что делать кучи грунта под высоковольтными проводами нельзя, но всё равно согласился выполнить работу.
— При этом уровень грунта под воздушной линией электропередачи был поднят на высоту, допускающую соприкосновение человека с проводами при движении под ней. По данной куче грунта двигался
Суд квалифицировал действия мужчин по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
— В отношении Мезенцева вынесен обвинительный приговор, назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с проведением земляных работ с использованием землеройных машин (экскаваторов и иных) на срок 2 года 6 месяцев.
В пользу матери погибшего ребенка с него взыскали компенсацию морального вреда в размере
Руководителем машиниста был Андрей Мячков, но мужчина не дожил до приговора. В связи со смертью
Сейчас в Кировском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела против Сергея Сологубова — начальника отдела районной административно-технической инспекции. Его обвиняют в халатности —
Что еще известно о случившейся трагедии
Днем 17 июля два мальчика из жилмассива «Просторный» пошли на отвал мусора и грунта, через который жители новостроек ходят на автобусную остановку.
О смерти сына его мама узнала из чата соседей — как рассказала женщина, их семья переехала в новую квартиру всего за пять дней до происшествия.
А 26 июля стало известно, что «Региональные электрические сети» зимой проводили проверку на месте несанкционированного отвала, по словам представителей компании, еще в феврале расстояние от воздушной линии до земли соответствовало норме.