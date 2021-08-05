Машинист экскаватора получил наказание за смерть 10-летнего мальчика, которого ударило током

Кировский районный суд вынес приговор Александру Мезенцеву, машинисту экскаватора, который насыпал грунт под линию электропередачи, — из-за этого погиб 10-летний мальчик. Трагедия произошла 17 июля 2019 года, когда ребенок гулял с другом после школы. Он задел провод высоковольтной линии и мгновенно скончался на месте.



Суд установил, что машинист экскаватора знал, что делать кучи грунта под высоковольтными проводами нельзя, но всё равно согласился выполнить работу.