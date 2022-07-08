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Школьника убило током

«Как жить дальше, я не знаю»: пронзительный видеомонолог отца погибшего 10-летнего мальчика и ответ чиновника

В суде прошли прения сторон, где каждый высказался о произошедшем

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В Кировском районном суде Новосибирска в прениях выступил отец погибшего от тока 10-летнего мальчика. Также слово предоставили чиновнику, которого обвиняют в халатности, приведшей, по мнению следователей, к гибели ребенка.

Сын Аркадия Половникова погиб 17 июля 2019 года, когда гулял с другом после школы. Он на насыпи задел провод высоковольтной линии и мгновенно скончался на месте. Из-за гибели ребенка за халатность сейчас судят начальника отдела районной административно-технической инспекции Кировского района Сергея Сологубова.

На видео выше монолог отца ребенка, который говорит, что потерял смысл жизни.

— Кто-то чему-то радуется, я ничему не радуюсь. Вообще ничему. Просто его нет и всё. И никто этого не понимает. Я не радуюсь. Зачем живу? Смысла не вижу, — еле сдерживает слезы мужчина.

Сергей Сологубов, обвиняемый, начальник отдела районной административно-технической инспекции Кировского района в прениях принес соболезнования Аркадию Половникову, но виновным себя не признал. Что он ответил мужчине, вы также можете посмотреть на видео.

Все подробности трагедии и суда вы можете прочитать здесь.

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