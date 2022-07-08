«После его гибели мы с женой разошлись»: отец потребовал 10 миллионов от чиновников за смерть 10-летнего сына

Отец погибшего от тока 10-летнего мальчика потребовал с администрации Кировского района 10 миллионов рублей компенсации морального вреда. Аркадий Половников заявил иск перед прениями сторон сегодня, 8 июля, в Кировском районном суде.

Его сын погиб 17 июля, когда гулял с другом после школы. Он на насыпи задел провод высоковольтной линии и мгновенно скончался на месте. Из-за гибели ребенка за халатность сейчас судят начальника отдела районной административно-технической инспекции Кировского района Сергея Сологубова. Но иск отец предъявил не к нему, а к его работодателю — администрации Кировского района.

