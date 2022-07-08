«После его гибели мы с женой разошлись»: отец потребовал 10 миллионов от чиновников за смерть 10-летнего сына
Суд рассматривает уголовное дело о халатности
Отец погибшего от тока 10-летнего мальчика потребовал с администрации Кировского района 10 миллионов рублей компенсации морального вреда. Аркадий Половников заявил иск перед прениями сторон сегодня, 8 июля, в Кировском районном суде.
Его сын погиб 17 июля, когда гулял с другом после школы. Он на насыпи задел провод высоковольтной линии и мгновенно скончался на месте. Из-за гибели ребенка за халатность сейчас судят начальника отдела районной административно-технической инспекции Кировского района Сергея Сологубова. Но иск отец предъявил не к нему, а к его работодателю — администрации Кировского района.
— Ответчиком он указал администрацию района, следовательно, сторона защиты полагает, что к Сологубову данный гражданский иск не заявлен, — отметила сегодня во время заседания адвокат чиновника Оксана Боцан.
К Сологубову о компенсации морального и материального вреда иск предъявила мать погибшего мальчика — на 3,1 миллиона рублей. Этот иск защитник попросила оставить без рассмотрения, так как ее подзащитный, по ее словам, невиновен.
По версии следствия, в июле 2019 года Сергей Сологубов недобросовестно отнесся к исполнению своих должностных обязанностей.
— Допустил нарушение требований правил благоустройства территории Новосибирска и порядка проведения земляных работ на территории охранной зоны воздушной линии электропередачи, расположенной на местности между улицами Виктора Шевелева и Бронной. Хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть трагические последствия, однако не предпринял никаких мер в отношении указанных лиц по остановке производимых ими земляных работ, — объясняли в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Гособвинитель сегодня в суде попросил суд признать Сологубова виновным по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность). И назначить наказание для чиновника — 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, а также лишить права занимать должности на госслужбе и органах местного самоуправления на 3 года.
Отец ребенка попросил наказать чиновника максимально строго.
— Я построил дом, посадил деревья, родил ребенка. По какой-то халатности чиновников я лишился ребенка своего. Это мой смысл жизни. И как жить дальше я не знаю. Вот я живу и не живу. Кто-то чему-то радуется, я ничему не радуюсь. Вообще ничему. Просто его нет и все. И никто этого не понимает, — еле сдержал слезы во время заседания Аркадий Половников. — Даже если человек не считает себя виновным, есть человеческое отношение. Он мог слова какие-то теплые сказать, поддержать.
С собой на суд Аркадий принес цветы.
— Сегодня День семьи, любви и верности. У меня больше ничего нет. Ничего, никого. Мы с женой после гибели сына разошлись. Не смогли быть вместе, хоть и любовь есть, — коротко объяснил Аркадий Половников.
Сергей Сологубов принес соболезнования мужчине во время прений. Виновным в произошедшем он себя не считает.
— Я искренне приношу вам соболезнования по безвозвратной утрате вашего сына. Но мне бы очень не хотелось, чтобы вы понимали, что я признаю себя виноватым в этом. Я всю свою сознательную жизнь служил закону. Я всегда стоял на страже закона. И именно мной выявлялись эти правонарушения, которые не допускали, чтобы такие трагедии происходили у нас в районе более часто. Следствием было перевернуто с ног на голову, и все плюсы превратились в минусы, — заявил чиновник.
После прений суд отложил рассмотрение дела. Впереди последнее слово и решение.
Как развивалось громкое дело
Днем 17 июля два мальчика из жилмассива «Просторный» пошли на отвал мусора и грунта, через которые жители новостроек ходят на автобусную остановку. 10-летний Артур случайно задел свисающий низко над землей электропровод — мальчик умер мгновенно. В этот же день в Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье «Нарушение безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
О смерти сына его мама узнала из чата соседей — как рассказывала женщина, их семья переехала в новую квартиру всего за пять дней до происшествия.
А 26 июля стало известно, что «Региональные электрические сети» зимой проводили проверку на месте несанкционированного отвала, по словам представителей компании, еще в феврале расстояние от воздушной линии до земли соответствовало норме.
В августе прошлого года суд вынес приговор Александру Мезенцеву, машинисту экскаватора, который насыпал грунт под линию электропередачи. Он отбывает срок в колонии-поселении. Руководителем машиниста был Андрей Мячков, но мужчина не дожил до приговора. В связи со смертью 2 июля 2021 года Андрея Мячкова уголовное дело против него было прекращено.