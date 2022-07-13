СЕЙЧАС +14°С
Пробки 4/10
usd 58.85
eur 58.76
Тема дняЧего ждать от оспы обезьян
Все новости
Все новости

Выстрелил в лицо. Появилось видео момента убийства сотрудницы «VIVA Деньги» в Москве

Всё произошло 10 июля на Кожевнической набережной

181

Видео момента убийства 51-летней сотрудницы микрокредитной организации появилось в Сети. Его опубликовал телеграм-канал «112», сообщает MSK1.RU.

На кадрах видно, как мужчина зашел в помещение и выстрелил в нее, а после прошел в соседнюю комнату. Через несколько секунд он вернулся и начал что-то искать в столе у женщины.

Само убийство сотрудницы «VIVA Деньги» произошло 10 июля. Убийцу зафиксировали камеры наблюдения. По предварительным данным, как сообщил телеграм-канал «112», мужчина использовал пистолет с глушителем. Местонахождение убийцы и мотивы сейчас устанавливаются. Следственный комитет возбудил уголовное дело сразу по двум статьям: «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».

9 февраля 2022 года на НГС вышло большое расследование, в котором Илья Калинин рассказал, как микрозаймы оформляют на людей по всей стране через микрофинансовую организацию «Viva Деньги», кто является владельцами этого бизнеса, спрятанного в офшорах, и какое отношение к этому имеют крупные бизнесмены, которых издание Forbes назвало «королями госзаказов». В Новосибирске пострадавшей от мошеннических действий оказалась предпринимательница Елена Гавровская. После выхода расследования Гавровская получила письмо от «Viva Деньги», в котором организация отказалась от претензий к сибирячке, правда, оформлено оно было с ошибками. Но Гавровская не считает, что это письмо официально снимает с нее кредит, и присоединилась к коллективному иску в суд против «Viva Деньги».

По теме

киллермикрофинансовая компаниястрельбаубийствоVIVA Деньги
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2