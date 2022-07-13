Выстрелил в лицо. Появилось видео момента убийства сотрудницы «VIVA Деньги» в Москве
Всё произошло 10 июля на Кожевнической набережной
Видео момента убийства 51-летней сотрудницы микрокредитной организации появилось в Сети. Его опубликовал телеграм-канал «112», сообщает MSK1.RU.
На кадрах видно, как мужчина зашел в помещение и выстрелил в нее, а после прошел в соседнюю комнату. Через несколько секунд он вернулся и начал что-то искать в столе у женщины.
Само убийство сотрудницы «VIVA Деньги» произошло
Ранее MSK1.RU поговорил с экспертами о мотивах убийства сотрудницы «VIVA Деньги». Ранее редакция показывала кадры с уличных камер наблюдения, на которых видно, как выглядит стрелок. Также корреспонденты собрали отзывы клиентов о самой микрофинансовой организации.
9 февраля 2022 года на НГС вышло большое расследование, в котором Илья Калинин рассказал, как микрозаймы оформляют на людей по всей стране через микрофинансовую организацию «Viva Деньги», кто является владельцами этого бизнеса, спрятанного в офшорах, и какое отношение к этому имеют крупные бизнесмены, которых издание Forbes назвало «королями госзаказов». В Новосибирске пострадавшей от мошеннических действий оказалась предпринимательница Елена Гавровская. После выхода расследования Гавровская получила письмо от «Viva Деньги», в котором организация отказалась от претензий к сибирячке, правда, оформлено оно было с ошибками. Но Гавровская не считает, что это письмо официально снимает с нее кредит, и присоединилась к коллективному иску в суд против «Viva Деньги».