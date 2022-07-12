Инвалида с ДЦП чуть не лишили единственного жилья — она подписала отказ от него в пользу племянницы

Антонина стала расспрашивать Ольгу, что произошло. И она рассказала, что Кучевский дал ей какую-то бумагу на подпись, сказав, что ее долю в доме лучше оформить на умирающую маму. Женщина предложенные документы подписала.



Узнав это, Антонина Самочернова отправилась к нотариусу Игорю Папилину, который заверял отказ Болдыревой от наследства в пользу несовершеннолетней дочери Кучевского. В распоряжении редакции НГС имеется письменное заявление Ольги, подписанное нотариусом.



— Когда я пришла к нотариусу, он показал мне какой-то документ, закрыв его основную часть рукой. Внизу стояла подпись Ольги Болдыревой. Я сказала, что если она что-то и подписывала, то не понимала сути: ей незачем отказываться от права на единственную крышу над головой. Папилин меня спросил, буду ли я обращаться в суд. После утвердительного ответа он сказал: «Этого делать не стоит. Вы только деньги впустую потратите», — вспоминает Самочернова.