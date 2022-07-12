Инвалида с ДЦП чуть не лишили единственного жилья — она подписала отказ от него в пользу племянницы

Сибирячка с ДЦП и инвалидностью при загадочных обстоятельствах отказалась от своей доли наследства в пользу несовершеннолетней племянницы. Так она лишилась права на свой единственный дом, в котором всю жизнь жила с родителями. Документ оспаривался в суде: в дело вмешались родственники, посчитавшие, что женщина не осознавала своих действий, ставя подписи. По их мнению, у других членов семьи был корыстный мотив. В запутанном конфликте разбирался журналист НГС Виктор Бобровников.
«Ольгу — в психушку, а дом продадим!»
Ольга Болдырева — инвалид второй группы с детства. Множество заболеваний, включая ДЦП и болезнь Литтла с выраженной дебильностью на грани с имбицильностью, мешают женщине жить полноценно. С ранних лет и до преклонного возраста (сейчас ей за 50) она находилась на содержании и под присмотром родителей. Ходить начала только в девять лет, окончила 8 классов специального интерната, после него устроилась уборщицей на завод. Правда, Ольгу быстро уволили — она не справлялась даже с такой работой.
Женщина не умеет пользоваться телефоном, зато справляется с огородом, не считая вскапывания почвы. По сути, сейчас огород — ее главное занятие. Дважды в неделю к Ольге приходит соцработница: готовит на несколько дней, убирается и делает домашние дела. Регулярно ее также навещает тетя — Антонина Самочернова.
Родители Ольги умерли один за другим за последние два года: сначала отец, потом длительно и мучительно на тот свет уходила мать. Во время ее тяжелой болезни в доме начали происходить странные вещи.
— В дом зачастили сестра Ольги со своим мужем Анатолием Кучевским. В какой-то момент мы заметили пропажу дорогого кольца Ольги с бриллиантом и крупной суммы денег — около ста тысяч рублей. Подозревали сестру: она страдает наркотической зависимостью, отсидела около десяти лет по статье 228 УК. Но и это еще не всё. Когда мама Ольги уже умерла, я предложила племяннице оформить наследство. Кучевский мне сказал, что она уже отказалась от своей доли в доме. Тут я, конечно, опешила! — рассказывает Антонина Самочернова.
Антонина стала расспрашивать Ольгу, что произошло. И она рассказала, что Кучевский дал ей какую-то бумагу на подпись, сказав, что ее долю в доме лучше оформить на умирающую маму. Женщина предложенные документы подписала.
Узнав это, Антонина Самочернова отправилась к нотариусу Игорю Папилину, который заверял отказ Болдыревой от наследства в пользу несовершеннолетней дочери Кучевского. В распоряжении редакции НГС имеется письменное заявление Ольги, подписанное нотариусом.
— Когда я пришла к нотариусу, он показал мне какой-то документ, закрыв его основную часть рукой. Внизу стояла подпись Ольги Болдыревой. Я сказала, что если она что-то и подписывала, то не понимала сути: ей незачем отказываться от права на единственную крышу над головой. Папилин меня спросил, буду ли я обращаться в суд. После утвердительного ответа он сказал: «Этого делать не стоит. Вы только деньги впустую потратите», — вспоминает Самочернова.
Женщина рассказала, что невольно подслушала разговор Анатолия Кучевского с супругой: якобы они планировали сдать Болдыреву в психиатрическую лечебницу, а дом — продать. Поэтому, не послушавшись нотариуса, она организовала обращение в суд с иском о признании отказа Ольги Болдыревой от наследства недействительным.
Что решил суд
Общаться с Ольгой Болдыревой тяжело: она плохо слышит, а говорит еще хуже. Но женщина подтвердила НГС пропажу денег и кольца с бриллиантом — подарка родителей, а также заявила, что ни за что бы не отказалась от наследства. Жить ей больше негде. Она утверждает, что ее попросту обманули.
— Мы предполагаем, что Анатолий Кучевский попросту имел умысел заработать на этой истории, воспользовавшись беспомощным состоянием Болдыревой. Нотариус обязан удостовериться в дееспособности человека, заключающего подобную сделку. У любого человека после минутного общения с Ольгой сомнения на этот счет должны возникнуть. Вся эта ситуация носит криминальный оттенок, — считает представитель Ольги Болдыревой, ведущий юрист правозащитного центра «Алмаз» Захар Глушков.
В рамках судебного процесса провели судебно-психиатрическую экспертизу, во многом определившую вынесенный вердикт.
— Болдырева Ольга Александровна в момент составления заявлений об отказе от наследства страдала психическим расстройством (подробности изъяты. — Прим. ред.) столь значительным, что она не могла понимать значения своих действий и руководить ими, — говорится в заключении эксперта.
16 июня Заельцовский районный суд полностью удовлетворил иск Болдыревой, признав ее отказ от наследства недействительным.
Позиция Папилина и Кучевского
Анатолий Кучевский в разговоре с журналистом НГС заявил, что не собирался лишать инвалида единственного жилья.
— Я ухаживал и за отцом, и за матерью Болдыревой, когда они были живы. Я их и хоронил. Если честно, для меня самого стало новостью, что Ольга отказалась от своей доли наследства. А те родственники, что надоумили ее обращаться в суд, сами обманывают Болдыреву, — сказал мужчина. — Выселять ее никто не собирался.
По мнению Захара Глушкова, активная фаза выселения не началась лишь потому, что Анатолий Кучевский выжидал, когда истечет срок давности оспаривания отказа от наследства.
— Если бы этот срок вышел, доля в доме Болдыревой безвозвратно ушла бы дочке Кучевского. Оспорить это уже не удалось бы, — говорит Глушков.
При первом разговоре с НГС, еще до решения суда в пользу Болдыревой, нотариус Игорь Папилин обстоятельства перехода права на жилье от Ольги Болдыревой к племяннице комментировать не стал.
— Я не могу рассказывать подробности совершенных нотариальных действий. Могу только лишь сказать, что обвинения в каких-то махинациях или недобросовестных мотивах абсолютно некорректны, — подчеркнул нотариус.
Уже после вынесения вердикта суда в пользу Болдыревой, изучив результаты экспертизы, заключившей, что она не могла осознанно отказаться от единственного жилья, НГС повторно обратился за комментарием к Игорю Папилину. Тот общаться отказался, направив журналиста к своему адвокату.
— Нотариус Папилин выезжал по просьбе матери и заверил подпись Ольги Болдыревой на заявлении об отказе от наследства отца в пользу матери. В таких случаях проверка дееспособности не требуется: таков закон. Еще раз повторяю: отказ от наследства Болдыревой был в пользу матери, а не в пользу дочери Кучевского, — заявил адвокат Папилина Евгений Лобов.
Юрист предоставил редакции отказ Ольги от наследства в пользу матери, отдельно подчеркнув, что Болдыревой не был нанесен какой-либо ущерб.
Что дальше?
Анатолий Кучевский сказал журналисту НГС, что не планирует обжаловать вердикт суда. Представитель Игоря Папилина, выступавшего соответчиком, сообщил, что решение об обжаловании пока не принято: для начала он хочет посмотреть на мотивировочную часть решения.
Представители Ольги Болдыревой от ее имени подали заявление о совершении мошенничества в отношении инвалида в Следственный комитет. В документе (есть в распоряжении НГС) указано, что Анатолий Кучевский из корыстных побуждений воспользовался беспомощным состоянием Ольги Болдыревой и с помощью нотариуса Игоря Папилина фактически лишил ее единственного жилища. Хотя формального выселения не было, в заявлении говорится именно так.
В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области НГС сообщили, что передали материалы в региональное ГУ МВД. Оттуда Болдыревой пришло уведомление за подписью замначальника регионального главка Дмитрия Ходакова о том, что в полиции проводят проверку.
В апреле 2022 года стало известно, что Нотариальная палата Новосибирской области подала в суд на нотариуса Игоря Папилина с требованием лишить его полномочий. Как пояснила редакции председатель палаты Надежда Афанасьева, причиной подачи иска стала «неоднократность дисциплинарных взысканий в отношении Папилина». К моменту публикации иск не рассмотрен.
20 июня Новосибирский областной суд вынес апелляционный обвинительный приговор адвокату из Краснообска Сергею Пищуку. За 4 эпизода мошенничества в особо крупном размере ему назначили 8 лет колонии общего режима и штраф в 300 тысяч рублей. Пищук присваивал квартиры и дома своих клиентов. НГС подробно разбирал его мошенническую схему.