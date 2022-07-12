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Проблема

Инвалида с ДЦП чуть не лишили единственного жилья — она подписала отказ от него в пользу племянницы

Родственники женщины считают, что ее хотели обмануть, но документы успели признать недействительными

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Ольга Болдырева в значительной степени беспомощный человек. Это обстоятельство едва не привело к безвозвратной потере единственной крыши над головой

Ольга Болдырева в значительной степени беспомощный человек. Это обстоятельство едва не привело к безвозвратной потере единственной крыши над головой

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Сибирячка с ДЦП и инвалидностью при загадочных обстоятельствах отказалась от своей доли наследства в пользу несовершеннолетней племянницы. Так она лишилась права на свой единственный дом, в котором всю жизнь жила с родителями. Документ оспаривался в суде: в дело вмешались родственники, посчитавшие, что женщина не осознавала своих действий, ставя подписи. По их мнению, у других членов семьи был корыстный мотив. В запутанном конфликте разбирался журналист НГС Виктор Бобровников.

«Ольгу — в психушку, а дом продадим!»

Ольга Болдырева — инвалид второй группы с детства. Множество заболеваний, включая ДЦП и болезнь Литтла с выраженной дебильностью на грани с имбицильностью, мешают женщине жить полноценно. С ранних лет и до преклонного возраста (сейчас ей за 50) она находилась на содержании и под присмотром родителей. Ходить начала только в девять лет, окончила 8 классов специального интерната, после него устроилась уборщицей на завод. Правда, Ольгу быстро уволили — она не справлялась даже с такой работой.

Женщина не умеет пользоваться телефоном, зато справляется с огородом, не считая вскапывания почвы. По сути, сейчас огород — ее главное занятие. Дважды в неделю к Ольге приходит соцработница: готовит на несколько дней, убирается и делает домашние дела. Регулярно ее также навещает тетя — Антонина Самочернова.

Родители Ольги умерли один за другим за последние два года: сначала отец, потом длительно и мучительно на тот свет уходила мать. Во время ее тяжелой болезни в доме начали происходить странные вещи.

— В дом зачастили сестра Ольги со своим мужем Анатолием Кучевским. В какой-то момент мы заметили пропажу дорогого кольца Ольги с бриллиантом и крупной суммы денег — около ста тысяч рублей. Подозревали сестру: она страдает наркотической зависимостью, отсидела около десяти лет по статье 228 УК. Но и это еще не всё. Когда мама Ольги уже умерла, я предложила племяннице оформить наследство. Кучевский мне сказал, что она уже отказалась от своей доли в доме. Тут я, конечно, опешила! — рассказывает Антонина Самочернова.

Мать Ольги Болдыревой ненадолго пережила своего мужа. Родные говорят, последние свои дни она немногим лучше дочери осознавала происходящее

Мать Ольги Болдыревой ненадолго пережила своего мужа. Родные говорят, последние свои дни она немногим лучше дочери осознавала происходящее

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Антонина стала расспрашивать Ольгу, что произошло. И она рассказала, что Кучевский дал ей какую-то бумагу на подпись, сказав, что ее долю в доме лучше оформить на умирающую маму. Женщина предложенные документы подписала.

Узнав это, Антонина Самочернова отправилась к нотариусу Игорю Папилину, который заверял отказ Болдыревой от наследства в пользу несовершеннолетней дочери Кучевского. В распоряжении редакции НГС имеется письменное заявление Ольги, подписанное нотариусом.

— Когда я пришла к нотариусу, он показал мне какой-то документ, закрыв его основную часть рукой. Внизу стояла подпись Ольги Болдыревой. Я сказала, что если она что-то и подписывала, то не понимала сути: ей незачем отказываться от права на единственную крышу над головой. Папилин меня спросил, буду ли я обращаться в суд. После утвердительного ответа он сказал: «Этого делать не стоит. Вы только деньги впустую потратите», — вспоминает Самочернова.

Болдыревым дом на Арктической принадлежал не полностью: он на двух хозяев, семья занимала правую часть

Болдыревым дом на Арктической принадлежал не полностью: он на двух хозяев, семья занимала правую часть

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Женщина рассказала, что невольно подслушала разговор Анатолия Кучевского с супругой: якобы они планировали сдать Болдыреву в психиатрическую лечебницу, а дом — продать. Поэтому, не послушавшись нотариуса, она организовала обращение в суд с иском о признании отказа Ольги Болдыревой от наследства недействительным.

Что решил суд


Общаться с Ольгой Болдыревой тяжело: она плохо слышит, а говорит еще хуже. Но женщина подтвердила НГС пропажу денег и кольца с бриллиантом — подарка родителей, а также заявила, что ни за что бы не отказалась от наследства. Жить ей больше негде. Она утверждает, что ее попросту обманули.

— Мы предполагаем, что Анатолий Кучевский попросту имел умысел заработать на этой истории, воспользовавшись беспомощным состоянием Болдыревой. Нотариус обязан удостовериться в дееспособности человека, заключающего подобную сделку. У любого человека после минутного общения с Ольгой сомнения на этот счет должны возникнуть. Вся эта ситуация носит криминальный оттенок, — считает представитель Ольги Болдыревой, ведущий юрист правозащитного центра «Алмаз» Захар Глушков.

Тетя Ольги Антонина Самочернова вовремя забила тревогу. Благодаря ее стараниям племянница восстановила право наследия

Тетя Ольги Антонина Самочернова вовремя забила тревогу. Благодаря ее стараниям племянница восстановила право наследия

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В рамках судебного процесса провели судебно-психиатрическую экспертизу, во многом определившую вынесенный вердикт.

— Болдырева Ольга Александровна в момент составления заявлений об отказе от наследства страдала психическим расстройством (подробности изъяты. — Прим. ред.) столь значительным, что она не могла понимать значения своих действий и руководить ими, — говорится в заключении эксперта.

Судебная экспертиза определила, что Болдырева не могла осознавать, что уступает наследство племяннице на момент оформления отказа от него

Судебная экспертиза определила, что Болдырева не могла осознавать, что уступает наследство племяннице на момент оформления отказа от него

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16 июня Заельцовский районный суд полностью удовлетворил иск Болдыревой, признав ее отказ от наследства недействительным.

Позиция Папилина и Кучевского


Анатолий Кучевский в разговоре с журналистом НГС заявил, что не собирался лишать инвалида единственного жилья.

— Я ухаживал и за отцом, и за матерью Болдыревой, когда они были живы. Я их и хоронил. Если честно, для меня самого стало новостью, что Ольга отказалась от своей доли наследства. А те родственники, что надоумили ее обращаться в суд, сами обманывают Болдыреву, — сказал мужчина. — Выселять ее никто не собирался.

После смерти родителей за Болдыревой закрепили сотрудницу опеки. Она приходит дважды в неделю и готовит на несколько дней

После смерти родителей за Болдыревой закрепили сотрудницу опеки. Она приходит дважды в неделю и готовит на несколько дней

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По мнению Захара Глушкова, активная фаза выселения не началась лишь потому, что Анатолий Кучевский выжидал, когда истечет срок давности оспаривания отказа от наследства.

— Если бы этот срок вышел, доля в доме Болдыревой безвозвратно ушла бы дочке Кучевского. Оспорить это уже не удалось бы, — говорит Глушков.

При первом разговоре с НГС, еще до решения суда в пользу Болдыревой, нотариус Игорь Папилин обстоятельства перехода права на жилье от Ольги Болдыревой к племяннице комментировать не стал.

— Я не могу рассказывать подробности совершенных нотариальных действий. Могу только лишь сказать, что обвинения в каких-то махинациях или недобросовестных мотивах абсолютно некорректны, — подчеркнул нотариус.

Уже после вынесения вердикта суда в пользу Болдыревой, изучив результаты экспертизы, заключившей, что она не могла осознанно отказаться от единственного жилья, НГС повторно обратился за комментарием к Игорю Папилину. Тот общаться отказался, направив журналиста к своему адвокату.

— Нотариус Папилин выезжал по просьбе матери и заверил подпись Ольги Болдыревой на заявлении об отказе от наследства отца в пользу матери. В таких случаях проверка дееспособности не требуется: таков закон. Еще раз повторяю: отказ от наследства Болдыревой был в пользу матери, а не в пользу дочери Кучевского, — заявил адвокат Папилина Евгений Лобов.

Из представленных документов следует, что Папилин заверял два отказа Болдыревой от наследства: один — в пользу племянницы, другой — в пользу матери. Также нотариус заверил доверенность матери Ольги в пользу Кучевского. Всё оформлялось в ноябре 2019 года

Из представленных документов следует, что Папилин заверял два отказа Болдыревой от наследства: один — в пользу племянницы, другой — в пользу матери. Также нотариус заверил доверенность матери Ольги в пользу Кучевского. Всё оформлялось в ноябре 2019 года

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Юрист предоставил редакции отказ Ольги от наследства в пользу матери, отдельно подчеркнув, что Болдыревой не был нанесен какой-либо ущерб.

Что дальше?


Анатолий Кучевский сказал журналисту НГС, что не планирует обжаловать вердикт суда. Представитель Игоря Папилина, выступавшего соответчиком, сообщил, что решение об обжаловании пока не принято: для начала он хочет посмотреть на мотивировочную часть решения.

Представители Ольги Болдыревой от ее имени подали заявление о совершении мошенничества в отношении инвалида в Следственный комитет. В документе (есть в распоряжении НГС) указано, что Анатолий Кучевский из корыстных побуждений воспользовался беспомощным состоянием Ольги Болдыревой и с помощью нотариуса Игоря Папилина фактически лишил ее единственного жилища. Хотя формального выселения не было, в заявлении говорится именно так.

В следственном управлении СК РФ по Новосибирской области НГС сообщили, что передали материалы в региональное ГУ МВД. Оттуда Болдыревой пришло уведомление за подписью замначальника регионального главка Дмитрия Ходакова о том, что в полиции проводят проверку.

В апреле 2022 года стало известно, что Нотариальная палата Новосибирской области подала в суд на нотариуса Игоря Папилина с требованием лишить его полномочий. Как пояснила редакции председатель палаты Надежда Афанасьева, причиной подачи иска стала «неоднократность дисциплинарных взысканий в отношении Папилина». К моменту публикации иск не рассмотрен.

20 июня Новосибирский областной суд вынес апелляционный обвинительный приговор адвокату из Краснообска Сергею Пищуку. За 4 эпизода мошенничества в особо крупном размере ему назначили 8 лет колонии общего режима и штраф в 300 тысяч рублей. Пищук присваивал квартиры и дома своих клиентов. НГС подробно разбирал его мошенническую схему.

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