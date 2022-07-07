Осужденный за разбой сбежал из специализированного медучреждения в пижамных штанах

В Новосибирске из специализированного медицинского учреждения сбежал 39-летний Денис Волов. В учреждении Денис Волов содержался в принудительном судебном порядке. Отдел полиции № 5 «Дзержинский» разыскивает мужчину.

— Приметы: на вид 35–40 лет, рост 176 см., коротко стрижен, плотного телосложения, лицо овальной формы, глаза голубого цвета, на теле многочисленные татуировки. Одет в футболку черного цвета, пижамные штаны зеленого цвета в клетку, на ногах надеты сланцы черного цвета, — сообщили в пресс-службе МВД по Новосибирской области.



В полиции просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Дениса Волова, обратиться по телефонам: +7 (383) 232-14-14, +7 (383) 232-15-07. В пресс-службе МВД по Новосибирской области отказались говорить, за что был осужден Денис Волов и откуда он сбежал.



В 2019 году Денис Волов уже сбегал из психиатрической больницы на улице Тульской. Тогда осужденный перелез через забор и сбежал. Как тогда пояснили в пресс-службе полиции, Денис Волов лечился в психиатрической больнице с 25 декабря 2018 года. Ранее он попал под уголовное дело о разбое, и Октябрьский районный суд Новосибирска вынес постановление о его принудительном лечении.

