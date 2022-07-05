«Везла его на санках в детский сад»: дело о смерти
3-летнего ребенка в ДТП дошло до суда
Внедорожник наехал на мальчика на санках зимой 2021 года
В Новосибирске уголовное дело о смертельном ДТП в Ленинском районе дошло до суда. Под колесами Mitsubishi Pajero в декабре 2021 года погиб
— По версии следствия, утром 24 декабря 2021 года мама
33-летняя женщина-водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.
В Новосибирской области вынесен приговор трактористу и мастеру участка муниципального бюджетного учреждения «Управление муниципальным имуществом». В августе 2021 года из-за их неосторожности погиб трехлетний ребенок.