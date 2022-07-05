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«Везла его на санках в детский сад»: дело о смерти 3-летнего ребенка в ДТП дошло до суда

Внедорожник наехал на мальчика на санках зимой 2021 года

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ДТП произошло на Выставочной, 32

ДТП произошло на Выставочной, 32

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В Новосибирске уголовное дело о смертельном ДТП в Ленинском районе дошло до суда. Под колесами Mitsubishi Pajero в декабре 2021 года погиб 3-летний ребенок. Мальчик умер в больнице спустя несколько дней после ДТП. Заместитель прокурора Ленинского района Новосибирска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу.

— По версии следствия, утром 24 декабря 2021 года мама 3-летнего мальчика везла его на санках в детский сад по двору дома по улице Выставочной, 32 в Ленинском районе г. Новосибирска. В это же время во дворе дома им навстречу задним ходом двигался автомобиль Mitsubishi Pajero. Вопреки правилам дорожного движения водитель автомобиля, не убедившись в безопасности своего движения, совершил наезд на голову ребенка, выпавшего из санок, — сообщили в пресс-службе прокуратуры по Новосибирской области.

33-летняя женщина-водитель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу.

В Новосибирской области вынесен приговор трактористу и мастеру участка муниципального бюджетного учреждения «Управление муниципальным имуществом». В августе 2021 года из-за их неосторожности погиб трехлетний ребенок.

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ДТПребенокпрокуратура
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