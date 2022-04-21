Дело Виссариона решили рассматривать в суде Новосибирска — защита хочет обжаловать это решение

Согласно принципу территориальности, дело Торопа должны были изучать в Курагинском районном суде Красноярского края. По словам Ивана Хорошева, сторона защиты будет обжаловать решение восьмого кассационного суда о переносе дела в Верховном суде.

— Право на рассмотрение тем судом, к подследственности которого [дело] относится, это конституционное незыблемое право, и оно может нарушаться только в исключительных случаях. Здесь никаких доказательств того, что этот случай исключительный, не приведено. Не было ни документов, подтверждающих факт коррупции, нет документов, подтверждающих заинтересованность органов государственной власти Красноярского края, ни одного документа нет, — считает адвокат Виссариона.

Помимо этого в Кемерове фигурантам продлили срок содержания под стражей до 11 октября 2022 года, сообщил телеграм-канал «Дело Виссариона».



Источник НГС в Железнодорожном районном суде Новосибирска рассказал, что материалы дела еще не поступили в суд.

Главу общины «Церковь последнего завета» Сергея Торопа, его пресс-секретаря Вадима Редькина и руководителя местной школы Владимира Ведерникова задержали в сентябре 2020 года и этапировали в Новосибирск, чтобы взять под стражу, заподозрив в создании опасной секты.

