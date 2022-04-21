Дело Виссариона решили рассматривать в суде Новосибирска — защита хочет обжаловать это решение

Дело Виссариона решили рассматривать в суде Новоси
бирска — защита хочет обжаловать это решение
Троим обвиняемым по делу также продлили срок содержания под стражей
Восьмой кассационный суд в Кемерове решил, что рассматривать дело Виссариона должен Железнодорожный районный суд Новосибирска. Об этом рассказал НГС адвокат обвиняемого Сергея Торопа, Иван Хорошев.
Согласно статье 32 УПК РФ, уголовное дело подлежит рассмотрению в суде по месту совершения преступления. Подсудность по месту совершения преступления способствует более полному исследованию обстоятельств дела и учету местных условий. В исключительных случаях территориальную подсудность можно изменить. Таким случаем могут являться, например, коррупционные связи подсудимого в органах государственной власти.
Согласно принципу территориальности, дело Торопа должны были изучать в Курагинском районном суде Красноярского края. По словам Ивана Хорошева, сторона защиты будет обжаловать решение восьмого кассационного суда о переносе дела в Верховном суде.
— Право на рассмотрение тем судом, к подследственности которого [дело] относится, это конституционное незыблемое право, и оно может нарушаться только в исключительных случаях. Здесь никаких доказательств того, что этот случай исключительный, не приведено. Не было ни документов, подтверждающих факт коррупции, нет документов, подтверждающих заинтересованность органов государственной власти Красноярского края, ни одного документа нет, — считает адвокат Виссариона.
Помимо этого в Кемерове фигурантам продлили срок содержания под стражей до 11 октября 2022 года, сообщил телеграм-канал «Дело Виссариона».
Источник НГС в Железнодорожном районном суде Новосибирска рассказал, что материалы дела еще не поступили в суд.
Главу общины «Церковь последнего завета» Сергея Торопа, его пресс-секретаря Вадима Редькина и руководителя местной школы Владимира Ведерникова задержали в сентябре 2020 года и этапировали в Новосибирск, чтобы взять под стражу, заподозрив в создании опасной секты.
— Установлено, что в период с 1991 года по 22 сентября 2020 года Сергей Тороп, Вадим Редькин и Владимир Ведерников осуществляли руководство религиозным объединением — Курагинской местной религиозной организацией «Церковь последнего завета». При этом Тороп именовал себя Сыном Божьим «Христом» под именем Виссарион, — опубликовал официальный пресс-релиз Следственный комитет в конце сентября
По версии следствия, к членам предполагаемой секты применялось психологическое насилие, из-за чего их здоровью был причинен вред различной степени тяжести. Причем за всё это жители так называемого Города Солнца еще и должны были платить.
Позже обвинение Виссариону и его соратникам уточнили: в ноябре минувшего года следователи вменили им совершение преступлений, предусмотренных
Незадолго до того, как в Город Солнца нагрянули силовики, наши коллеги из NGS24.RU побывали в общине и опубликовали репортаж оттуда.