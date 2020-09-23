В Новосибирске на два месяца арестовали лидеров скандальной религиозной общины. Подробности из зала суда

Задержания и обыски в общине «Церкви последнего завета», которая находится в Красноярском крае, начались утром 22 сентября. Виссариона и ещё двоих руководителей отправили в Новосибирск для избрания меры пресечения. Им грозит наказание за создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами. Виссариона доставили в Центральный районный суд прошлым вечером.



Наши коллеги из NGS24.RU побывали в общине незадолго до начала задержаний. Они сняли фильм о том, как живут последователи Виссариона. Публикуем репортаж оттуда.

