В Новосибирске на два месяца арестовали лидеров скандальной религиозной общины. Подробности из зала суда

Суд арестовал главу секты Виссариона на два месяца
Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения троим руководителям религиозной организации «Церковь последнего завета» — Сергею Торопу (известен как Виссарион), Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову.
Сначала меру пресечения избрали Владимиру Ведерникову. Он будет содержаться под стражей два месяца — до 22 ноября. Аналогичную меру пресечения избрали Виссариону и Редькину.
Публикуем речь Вадима Редькина после избрания меры пресечения.
Алёна Истомина
Последним в зал суда завели самого Сергея Торопа.
— С обвинением полностью не согласен. Я вчера упомянул, не просто с отдельными предъявленными обвинениями, но даже с многочисленными деталями, которые как будто бы этому сопутствуют, я полностью не согласен. Это что-то надуманное, не соответствует действительности вообще, — сказал Сергей Тороп в зале суда.
Виссарион высказался и о тех, кто обвиняет его в преступлениях.
Видео: Алёна Истомина
Накануне в суде Виссарион ответил на вопросы журналистов. Он рассказал свою версию того, чем занимался в общине.
Видео: Алёна Истомина
Задержания и обыски в общине «Церкви последнего завета», которая находится в Красноярском крае, начались утром 22 сентября. Виссариона и ещё двоих руководителей отправили в Новосибирск для избрания меры пресечения. Им грозит наказание за создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами. Виссариона доставили в Центральный районный суд прошлым вечером.
Наши коллеги из NGS24.RU побывали в общине незадолго до начала задержаний. Они сняли фильм о том, как живут последователи Виссариона. Публикуем репортаж оттуда.