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В Новосибирске на два месяца арестовали лидеров скандальной религиозной общины. Подробности из зала суда

Их обвиняют в создании религиозной организации, к членам которой «применяется психологическое насилие»

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В суде Сергей Виссарион Тороп заявил, что не согласен с обвинением

В суде Сергей Виссарион Тороп заявил, что не согласен с обвинением

Суд арестовал главу секты Виссариона на два месяца

Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения троим руководителям религиозной организации «Церковь последнего завета» — Сергею Торопу (известен как Виссарион), Вадиму Редькину и Владимиру Ведерникову.

Владимира Ведерникова завели в зал суда около 10:10

Владимира Ведерникова завели в зал суда около 10:10

Сначала меру пресечения избрали Владимиру Ведерникову. Он будет содержаться под стражей два месяца — до 22 ноября. Аналогичную меру пресечения избрали Виссариону и Редькину.

Вторым в зал суда, около 11:00, завели Вадима Редькина

Вторым в зал суда, около 11:00, завели Вадима Редькина

Публикуем речь Вадима Редькина после избрания меры пресечения.

Алёна Истомина

Последним в зал суда завели самого Сергея Торопа.

Сергей Виссарион Тороп

Сергей Виссарион Тороп

— С обвинением полностью не согласен. Я вчера упомянул, не просто с отдельными предъявленными обвинениями, но даже с многочисленными деталями, которые как будто бы этому сопутствуют, я полностью не согласен. Это что-то надуманное, не соответствует действительности вообще, — сказал Сергей Тороп в зале суда.

Виссарион не согласился с приговором

Виссарион не согласился с приговором

Виссарион высказался и о тех, кто обвиняет его в преступлениях.

Видео: Алёна Истомина

Сергей Тороп сказал, что не знаком с одним из заявителей, а второго видел около 15 лет назад

Сергей Тороп сказал, что не знаком с одним из заявителей, а второго видел около 15 лет назад

Заседание завершилось около 11:30

Заседание завершилось около 11:30

Накануне в суде Виссарион ответил на вопросы журналистов. Он рассказал свою версию того, чем занимался в общине.

Видео: Алёна Истомина

Задержания и обыски в общине «Церкви последнего завета», которая находится в Красноярском крае, начались утром 22 сентября. Виссариона и ещё двоих руководителей отправили в Новосибирск для избрания меры пресечения. Им грозит наказание за создание религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами. Виссариона доставили в Центральный районный суд прошлым вечером.

Наши коллеги из NGS24.RU побывали в общине незадолго до начала задержаний. Они сняли фильм о том, как живут последователи Виссариона. Публикуем репортаж оттуда.

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судобщина Виссариона
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