До суда дошло дело хозяина новосибирского гаража, при пожаре в котором погибли 4 человека

Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении хозяина гаража, в котором год назад сгорели четыре человека. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности части 3 по статье 109 УК РФ.
Как считает следствие, хозяин гаража самовольно возвел над своим гаражом надстройку, которую в нарушение требований пожарной безопасности подключил к частной электрической сети в обход схемы.
— Осенью 2020 года он за плату предоставил это надстроенное помещение для проживания лицам, нуждающимся в жилье и трудоустройстве, и на протяжении длительного времени игнорировал жалобы жильцов на неполадки с электроснабжением, — уточнили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Из-за допущенных при оборудовании электросети нарушений 19 января 2021 года в ночное время в надстройке произошло возгорание мебели, а после огонь распространился по всей площади гаража. В гараже спали четыре человека, которые погибли. Еще двое проживавших там человек смогли спастись из здания.
— По результатам изучения в прокуратуре района материалов уголовного дела предъявленное обвинение признано обоснованным, а совокупность собранных в ходе расследования доказательств — достаточной для направления дела в суд, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
Корреспондент НГС в прошлом году выезжал на место пожара, где днем продолжали работать сотрудники МЧС. Подробности — в нашем фоторепортаже с места трагедии.
Под Новосибирском в СНТ «Ермак» в поселке Рыбачий в огне погибли два человека. Пожар вспыхнул 2 февраля, в 04:23.