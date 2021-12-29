Дело об убийстве экс-депутата новосибирского Заксобрания Ивана Митряшина дошло до суда

В Новосибирский районный суд поступило уголовное дело об убийстве экс-депутата регионального Заксобрания Ивана Митряшина. Как сообщили в суде, обвиняемому в преступлении
— Судебное заседание назначено на 11 января 2022 года, — добавили в Новосибирском районном суде.
Данилова будут судить по
О гибели Ивана Митряшина стало известно 11 мая. Тогда появилась информация, что его зарезали в пьяной драке, однако бывший тесть экс-депутата Николай Мочалин это опроверг. Позже в Следственном комитете рассказали, что Митряшин был в гостях у знакомого в дачном сообществе «Бердский перекат». Мужчины поссорились, и хозяин дома нанес пострадавшему удары по голове, туловищу и ногам. Ивану Митряшину вызвали скорую, но он скончался в больнице от полученных травм.
По подозрению в убийстве бывшего парламентария задержали
НГС побывал в дачном поселке, где произошла трагедия, и выяснил, чем занимался в последние годы бывший чиновник и что произошло той ночью в загородном доме.