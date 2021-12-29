Дело об убийстве экс-депутата новосибирского Заксобрания Ивана Митряшина дошло до суда

О гибели Ивана Митряшина стало известно 11 мая. Тогда появилась информация, что его зарезали в пьяной драке, однако бывший тесть экс-депутата Николай Мочалин это опроверг. Позже в Следственном комитете рассказали, что Митряшин был в гостях у знакомого в дачном сообществе «Бердский перекат». Мужчины поссорились, и хозяин дома нанес пострадавшему удары по голове, туловищу и ногам. Ивану Митряшину вызвали скорую, но он скончался в больнице от полученных травм.



По подозрению в убийстве бывшего парламентария задержали 50-летнего Александра Данилова, а через два дня его арестовали по решению суда.

НГС побывал в дачном поселке, где произошла трагедия, и выяснил, чем занимался в последние годы бывший чиновник и что произошло той ночью в загородном доме.

