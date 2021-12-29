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Дело об убийстве экс-депутата новосибирского Заксобрания Ивана Митряшина дошло до суда

Трагедия произошла в ночь на 11 мая в дачном сообществе «Бердский перекат»

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Александра Данилова обвиняют в смерти Ивана Митряшина

Александра Данилова обвиняют в смерти Ивана Митряшина

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В Новосибирский районный суд поступило уголовное дело об убийстве экс-депутата регионального Заксобрания Ивана Митряшина. Как сообщили в суде, обвиняемому в преступлении 50-летнему Александру Данилову продлили срок содержания под стражей до 15 июня 2022 года.

— Судебное заседание назначено на 11 января 2022 года, — добавили в Новосибирском районном суде.

Данилова будут судить по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

О гибели Ивана Митряшина стало известно 11 мая. Тогда появилась информация, что его зарезали в пьяной драке, однако бывший тесть экс-депутата Николай Мочалин это опроверг. Позже в Следственном комитете рассказали, что Митряшин был в гостях у знакомого в дачном сообществе «Бердский перекат». Мужчины поссорились, и хозяин дома нанес пострадавшему удары по голове, туловищу и ногам. Ивану Митряшину вызвали скорую, но он скончался в больнице от полученных травм.

По подозрению в убийстве бывшего парламентария задержали 50-летнего Александра Данилова, а через два дня его арестовали по решению суда.

НГС побывал в дачном поселке, где произошла трагедия, и выяснил, чем занимался в последние годы бывший чиновник и что произошло той ночью в загородном доме.

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