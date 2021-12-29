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За угрозу росгвардейцам новосибирец проведет полтора года в колонии

Подсудимый угрожал силовикам пневматическим пистолетом

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Новосибирец угрожал сотрудникам Росгвардии

Новосибирец угрожал сотрудникам Росгвардии

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В Новосибирске вынесли приговор для М. Попова, который 5 июля на автозаправке угрожал сотрудникам Росгвардии. Его обвиняли в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

По версии новосибирских следователей, подсудимый 5 июля угрожал росгвардейцам. М. Попов направил в сторону силовиков газобаллонный пневматический пистолет. Как поясняют в пресс-службе суда, росгвардейцы укрылись за патрульным автомобилем и предупредили Попова, что, если он не прекратит угрозы, им придется применить огнестрельное оружие, а именно — автомат Калашникова. Подсудимый после этого бросил пневматический пистолет на землю, и его задержали. Сам Попов на суде заявил, что действовал неосознанно.

Уголовное дело рассматривали в общем порядке. Попов признан виновным, и ему назначили наказание в 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.

В этот же день, 27 декабря, было вынесено решение по делу, когда пьяный новосибирец ударил полицейского кулаком по лицу. Его признали виновным в применении насилия к сотруднику власти.

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Росгвардияследовательсуд
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