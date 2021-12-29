За угрозу росгвардейцам новосибирец проведет полтора года в колонии

В Новосибирске вынесли приговор для М. Попова, который 5 июля на автозаправке угрожал сотрудникам Росгвардии. Его обвиняли в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
По версии новосибирских следователей, подсудимый 5 июля угрожал росгвардейцам.
Уголовное дело рассматривали в общем порядке. Попов признан виновным, и ему назначили наказание в 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.
В этот же день, 27 декабря, было вынесено решение по делу, когда пьяный новосибирец ударил полицейского кулаком по лицу. Его признали виновным в применении насилия к сотруднику власти.