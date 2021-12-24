Новосибирца посадят в тюрьму на 14,5 лет за надругательство над несовершеннолетней

В Новосибирске 59-летний мужчина предстал перед судом за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней. В Следственном комитете сообщили, что новосибирца признали виновным в совершении 27 эпизодов преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
— По данным следствия и суда, подсудимый, являясь знакомым семьи потерпевшей, достоверно зная о том, что девочка не достигла четырнадцатилетнего возраста, в течении нескольких лет с использованием беспомощного состояния последней, с применением насилия неоднократно совершил в отношении неё иные действия сексуального характера в городе Новосибирске, — сообщили в Следственном комитете.
Мужчина своей вины в содеянном не признал. Суд приговорил его к 14,5 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок полтора года. Также с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.
В Омской области полиция задержала 31-летнего мужчину, подозреваемого в педофилии. Он, по заявлению его жены, надругался над 15-летней девочкой в городе Оби.