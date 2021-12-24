Новосибирца посадят в тюрьму на 14,5 лет за надругательство над несовершеннолетней

Мужчина своей вины в содеянном не признал. Суд приговорил его к 14,5 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок полтора года. Также с него взыскали компенсацию морального вреда в размере 600 тысяч рублей.

В Омской области полиция задержала 31-летнего мужчину, подозреваемого в педофилии. Он, по заявлению его жены, надругался над 15-летней девочкой в городе Оби.

