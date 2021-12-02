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«Ни в какие ворота не лезет!» Блогер посетил второклассника, которому сломали позвоночник в школе № 1

Он поднял тему недопустимости буллинга со стороны старших, которым мальчик не в состоянии дать сдачи

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Мальчик находится на домашнем обучении и проходит реабилитацию

Мальчик находится на домашнем обучении и проходит реабилитацию

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Блогер Игорь Мёдов навестил Наталью Коротаеву и ее 8-летнего сына, который столкнулся с буллингом в школе № 1 Новосибирска. В последних числах сентября очередная стычка со старшеклассниками из 6–7 класса закончилась для второклассника компрессионным переломом позвоночника.

Наталья рассказала Игорю, что после инцидента мальчик находится на домашнем обучении, которое продлится как минимум до конца года, ходит к психиатру и пытается восстановить моральное и физическое здоровье. Сама семья переживает не лучшие времена: отец мальчика давно ушел, никак не поддерживает сына, алиментов не платит, скрывается от приставов где-то в Челябинске, живет у сестры. До рождения мальчика мужчина нигде не работал, семью содержала Наталья, которая в настоящее время сама не может найти работу после увольнения.

Услышав пересказ произошедшего в школе № 1, Мёдов возмутился:

— Ладно бы, если бы это были ровесники, которым можно попытаться дать сдачи. А когда ты маленький, а на тебя нападают старшеклассники толпой, это ни в какие ворота не лезет!

Блогер подарил мальчику конструктор Lego и вертолет на радиоуправлении, пообещал помочь починить барахлящий компьютер. Своих подписчиков он попросил сообщить об известных им вакансиях кассира для Натальи. Узнав, что второклассник хочет заняться боксом, Игорь попросил откликнуться с просьбой подобрать подходящую секцию.

Ранее корреспондент НГС Мария Тищенко пообщалась с Натальей Коротаевой, которая рассказала ей об инциденте в школе № 1. После того, как эта история появилась в СМИ, полиция, прокуратура и СК объявили о старте проверок. В настоящий момент они на завершены.

На канале Игоря Мёдова 740 тысяч подписчиков, его видео посмотрели 54,3 миллиона раз.

«Данный канал посвящен добрым делам: помощи пенсионерам, нуждающимся, бездомным, детям и животным. Я очень хочу, чтобы люди делали больше хороших поступков, и мотивировать вас на совершение добрых дел. Своими видео я хочу зародить в вас семя помощи другим людям, а как оно вырастет, зависит уже от вас. Я очень надеюсь, что мой контент будет вам полезен», — указано в описании канала.

В октябре НГС рассказал историю 13-летней девочки, которая также столкнулась с буллингом в школе. Травля со стороны нескольких хулиганов закончилась тем, что один из них метнул в одноклассницу линейку: она вошла в хрусталик глаза на 13 мм. После публикации НГС о старте проверок объявили в СК, МВД и прокуратуре, дело на личный контроль взял глава СКР Александр Бастрыкин. Мать девочки решила после инцидента сменить школу, тем более что педагоги не поддержали семью, а посоветовали перейти на домашнее обучение.

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