«Ни в какие ворота не лезет!» Блогер посетил второклассника, которому сломали позвоночник в школе № 1

Блогер Игорь Мёдов навестил Наталью Коротаеву и ее
Наталья рассказала Игорю, что после инцидента мальчик находится на домашнем обучении, которое продлится как минимум до конца года, ходит к психиатру и пытается восстановить моральное и физическое здоровье. Сама семья переживает не лучшие времена: отец мальчика давно ушел, никак не поддерживает сына, алиментов не платит, скрывается от приставов где-то в Челябинске, живет у сестры. До рождения мальчика мужчина нигде не работал, семью содержала Наталья, которая в настоящее время сама не может найти работу после увольнения.
Услышав пересказ произошедшего в школе
— Ладно бы, если бы это были ровесники, которым можно попытаться дать сдачи. А когда ты маленький, а на тебя нападают старшеклассники толпой, это ни в какие ворота не лезет!
Блогер подарил мальчику конструктор Lego и вертолет на радиоуправлении, пообещал помочь починить барахлящий компьютер. Своих подписчиков он попросил сообщить об известных им вакансиях кассира для Натальи. Узнав, что второклассник хочет заняться боксом, Игорь попросил откликнуться с просьбой подобрать подходящую секцию.
Ранее корреспондент НГС Мария Тищенко пообщалась с Натальей Коротаевой, которая рассказала ей об инциденте в школе
На канале Игоря Мёдова 740 тысяч подписчиков, его видео посмотрели 54,3 миллиона раз.
«Данный канал посвящен добрым делам: помощи пенсионерам, нуждающимся, бездомным, детям и животным. Я очень хочу, чтобы люди делали больше хороших поступков, и мотивировать вас на совершение добрых дел. Своими видео я хочу зародить в вас семя помощи другим людям, а как оно вырастет, зависит уже от вас. Я очень надеюсь, что мой контент будет вам полезен», — указано в описании канала.
В октябре НГС рассказал историю