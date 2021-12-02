«Ни в какие ворота не лезет!» Блогер посетил второклассника, которому сломали позвоночник в школе № 1

Блогер Игорь Мёдов навестил Наталью Коротаеву и ее 8-летнего сына, который столкнулся с буллингом в школе № 1 Новосибирска. В последних числах сентября очередная стычка со старшеклассниками из 6–7 класса закончилась для второклассника компрессионным переломом позвоночника.



Наталья рассказала Игорю, что после инцидента мальчик находится на домашнем обучении, которое продлится как минимум до конца года, ходит к психиатру и пытается восстановить моральное и физическое здоровье. Сама семья переживает не лучшие времена: отец мальчика давно ушел, никак не поддерживает сына, алиментов не платит, скрывается от приставов где-то в Челябинске, живет у сестры. До рождения мальчика мужчина нигде не работал, семью содержала Наталья, которая в настоящее время сама не может найти работу после увольнения.

