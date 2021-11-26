Компанию застройщика Новомарусино в Новосибирске признали банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области запустил конкурсное производство в отношении ООО «Центр жилищного стального строительства», компания признана банкротом. Владелец компании — фигурант уголовного дела о мошенничестве со средствами дольщиков Вадим Варвянский.
Арбитраж Новосибирской области признал ООО «ЦЖСС» несостоятельным, следует из картотеки суда. С иском о банкротстве в связи с долгом «ЦЖСС» в 491 миллион рублей выступило ПАО «Промсвязьбанк». Заседание по рассмотрению отчета арбитражного управляющего назначено на 20 декабря 2021.
«ЦЖСС» напрямую связана с долгостроями в Новомарусино и возводившей их компанией «Доступное жилье Новосибирск». Владельцем обеих организаций является Вадим Варвянский. В августе 2021 года его заключили в СИЗО в рамках уголовного дела о мошенничестве с хищением средств обманутых дольщиков. В сентябре девелопера отпустили под домашний арест.
По мнению конкурсного управляющего «ДЖН» Александра Чернуся, озвученному ранее, Варвянский путем махинаций выводил средства дольщиков.
— Варвянский сформировал фиктивную задолженность, я считаю, чисто мошенническим способом. Помимо «ДЖН» он является учредителем и руководителем «ЦЖСС». От лица этой второй компании он заключил договоры долевого участия на квартиры целого дома в Новомарусино. Расплатился за это Варвянский векселями собственного производства на 498 миллионов. Буквально через пару дней он, действуя уже от лица «ДЖН», заключает с «ЦЖСС» договор вексельного займа, и возвращает эти векселя, Таким образом, права на будущий дом перешли к «ЦЖСС», не потратившему на его строительство ни копейки. Но теперь эта фирма заявила себя кредитором обанкротившегося «ДЖН» и требует выплатить 498 миллионов рублей, — объяснял Чернусь схему вывода средств изданию «Прецедент».
Адвокат Вадима Варвянского Антон Акашкин отказался дать комментарий НГС.
Компания «ДЖН» начала строительство ЖК «Новомарусино» в 2012 году, в 2014-м застройщик сдал дома первой очереди. Информация о задержке строительства домов в «Новомарусино» появилась в 2017 году. Тогда дольщики рассказали, что за два года на месте не выполнили существенных работ. В 2018 году стало известно, что один из дольщиков этих домов — мэрия Новосибирска, которая купила 93 квартиры. Впоследствии чиновники, заключившие контракт с «ДЖН», попали под уголовное дело.
В ноябре инвесторы выделили 30 миллионов на достройку двух крупных домов, которых давно ждут обманутые дольщики. По новому проекту сдадут долгострой по улице Галущака и улице Есенина.