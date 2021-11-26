Компанию застройщика Новомарусино в Новосибирске признали банкротом

«ЦЖСС» напрямую связана с долгостроями в Новомарусино и возводившей их компанией «Доступное жилье Новосибирск». Владельцем обеих организаций является Вадим Варвянский. В августе 2021 года его заключили в СИЗО в рамках уголовного дела о мошенничестве с хищением средств обманутых дольщиков. В сентябре девелопера отпустили под домашний арест.



По мнению конкурсного управляющего «ДЖН» Александра Чернуся, озвученному ранее, Варвянский путем махинаций выводил средства дольщиков.



— Варвянский сформировал фиктивную задолженность, я считаю, чисто мошенническим способом. Помимо «ДЖН» он является учредителем и руководителем «ЦЖСС». От лица этой второй компании он заключил договоры долевого участия на квартиры целого дома в Новомарусино. Расплатился за это Варвянский векселями собственного производства на 498 миллионов. Буквально через пару дней он, действуя уже от лица «ДЖН», заключает с «ЦЖСС» договор вексельного займа, и возвращает эти векселя, Таким образом, права на будущий дом перешли к «ЦЖСС», не потратившему на его строительство ни копейки. Но теперь эта фирма заявила себя кредитором обанкротившегося «ДЖН» и требует выплатить 498 миллионов рублей, — объяснял Чернусь схему вывода средств изданию «Прецедент».

