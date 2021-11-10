С сибирячки сняли штраф за прогулку без маски по московскому магазину, в котором она не была

Сибирячке аннулировали штраф на госуслугах после жалобы в полицию
С жительницы Новосибирска Анастасии Шикера сняли штраф за отсутствие маски — протокол на нее составил московский полицейский, когда девушки в столице не было. В МВД проверили информацию и пришли к выводу, что их сотрудник не прав.
Анастасия Шикера в мае случайно обнаружила на госуслугах, что за ней числится штраф в 4000 рублей. Якобы она посещала магазин «Пятерочка» в Москве без защитной маски. Только вот в указанный период Анастасия не ездила в столицу. Девушка обратилась в полицию, чтобы разобраться, но время на обжалование штрафа уже прошло.
В конце октября Анастасии пришел ответ из московской полиции (копия есть в редакции НГС). Там сообщалось, что полицейский был наказан, а штраф на госуслугах будет признан ошибочным и его аннулируют.
— По существу поставленных в Вашем обращении вопросов сообщаем, что по факту привлечения Шикера Анастасии Андреевны Отделом МВД России по району Текстильщики была проведена служебная проверки, по результатам которой сотрудник полиции, составивший административный протокол, привлечен к дисциплинарной ответственности, — сообщили в ответе Анастасии.
До этого в июле девушке из полиции присылали фотографии настоящей нарушительницы.
— Какие-то черты, похожие на меня, есть, но если присмотреться, то можно отличия найти. Там видно, что девушка старше на несколько лет. И что это черно-белая фотография, и что это в профиль. Ее остановили лично, она ответила, представилась. Мне сказали, что она документы не предъявляла, просто со слов. Я спросила: «А как со слов можно выписать постановление?» Оказывается, можно. У сотрудников есть программы, всякие базы, они пробивают электронно, — возмущалась сибирячка.
Житель Новосибирска отсудил у АВТОВАЗа две стоимости бракованной Lada Vesta. Если решение вступит в законную силу, он получит более 900 тысяч рублей за некачественную Lada Vesta, которая стоила ему 577 тысяч. И еще почти полмиллиона — в качестве компенсации за отказ в добровольном порядке удовлетворить законные требования потребителя.