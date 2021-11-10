С сибирячки сняли штраф за прогулку без маски по московскому магазину, в котором она не была

С жительницы Новосибирска Анастасии Шикера сняли штраф за отсутствие маски — протокол на нее составил московский полицейский, когда девушки в столице не было. В МВД проверили информацию и пришли к выводу, что их сотрудник не прав.

Анастасия Шикера в мае случайно обнаружила на госуслугах, что за ней числится штраф в 4000 рублей. Якобы она посещала магазин «Пятерочка» в Москве без защитной маски. Только вот в указанный период Анастасия не ездила в столицу. Девушка обратилась в полицию, чтобы разобраться, но время на обжалование штрафа уже прошло.

