Сибирячку оштрафовали за отсутствие маски в московской «Пятерочке» — но девушка никогда не была в столице

Жительницу Новосибирска перепутали с москвичкой и наказали за отсутствие маски
Сибирячка Анастасия Шакера случайно обнаружила на «Госуслугах», что за ней числится штраф в 4000 рублей. Якобы она посещала магазин «Пятёрочка» в Москве без защитной маски. Только вот в указанный период Анастасия не ездила в столицу. Девушка обратилась в полицию, чтобы разобраться, но время на обжалование штрафа уже прошло — его всё равно придется заплатить.
Наличие штрафа жительница Новосибирска обнаружила 21 мая, когда хотела взять справку об отсутствии судимости.
— Я смотрю, что висит неоплаченный штраф в 4 тысячи. Сначала подумала, что, может быть, на машину пришел — где-то на камеру попало какое-то нарушение. Муж, отец или я могли нарушить. Проверили по базе — таких автомобильных штрафов нет. Я поехала к судебным приставам. По их базе на мне никакое постановление не числится... Приставы посмотрели паспортные данные, сверили всё и посоветовали обратиться в эту организацию. Я позвонила на горячую линию, объяснила ситуацию, назвала номер постановления. Девушка мне с ходу сказала, это штраф за отсутствие средств индивидуальной защиты: маски или перчаток, — рассказывает Анастасия Шакера.
При попытке обжаловать штраф сибирячка узнала, что срок уже истек. Пришлось идти в полицию.
— Когда я позвонила в Объединение административно-технических инспекций Москвы, откуда прислали штраф, то сообщила, что в Москве никогда не была. Мне сказали: «Пишите претензию». Я на следующий день отправила им на почту. С мая ответа никакого нет, — говорит Анастасия.
С московской полицией девушка первое время была на связи. Сотрудница, которая занималась этим делом, даже скинула ей фотографию нарушительницы.
— Какие-то черты, похожие на меня, есть, но если присмотреться, то можно отличия найти. Там видно, что девушка старше на несколько лет. И что это черно-белая фотография, и что это в профиль. Ее остановили лично, она ответила, представилась. Мне сказали, что она документы не предъявляла, просто со слов. Я спросила: «А как со слов можно выписать постановление?» Оказывается, можно. У сотрудников есть программы, всякие базы, они пробивают электронно, — возмущается сибирячка.
Девушка проконсультировалась с юристами, которые сказали, что путь здесь только один — в суд.
— Я ни в чем не виновата, меня там не было. А сейчас я должна бегать по судам, — недоумевает жительница Новосибирска.
В местное МВД она обратилась еще 21 мая. Там подтвердили факт обращения:
— В дежурную часть действительно поступило заявление от жительницы Новосибирска о том, что 20 мая на сайте государственных услуг она обнаружила вынесенный штраф на ее имя по факту нарушения санитарно-эпидемиологических норм на территории Москвы.
Новосибирские полицейские передали обращение в ОМВД России по району Текстильщики Москвы. У Анастасии Шакеры взяли показания, но уже два месяца на связь с девушкой так никто и не выходит.
Юрист Константин Зиновьев считает, что полиция в этом случае вряд ли чем-то поможет. Действовать нужно через суд, но это, по его словам, невыгодно.
— Срок для обжалования прошел, но теоретически девушка может сказать, что ее не оповещали о месте и времени рассмотрения дела, восстановить срок обжалования и обжаловать, но другое дело, что финансово это будет дороже, чем сам штраф. Это надо лететь в Москву, встречаться с кем-то и там разговаривать, — объясняет юрист.
Ранее мы рассказывали, как новосибирца с коронавирусом, который пошел менять паспорт, оштрафовали на 15 тысяч рублей. Кировский районный суд осудил мужчину по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».