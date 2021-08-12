Сибирячку оштрафовали за отсутствие маски в московской «Пятерочке» — но девушка никогда не была в столице

При попытке обжаловать штраф сибирячка узнала, что срок уже истек. Пришлось идти в полицию.

— Когда я позвонила в Объединение административно-технических инспекций Москвы, откуда прислали штраф, то сообщила, что в Москве никогда не была. Мне сказали: «Пишите претензию». Я на следующий день отправила им на почту. С мая ответа никакого нет, — говорит Анастасия.

С московской полицией девушка первое время была на связи. Сотрудница, которая занималась этим делом, даже скинула ей фотографию нарушительницы.

— Какие-то черты, похожие на меня, есть, но если присмотреться, то можно отличия найти. Там видно, что девушка старше на несколько лет. И что это черно-белая фотография, и что это в профиль. Ее остановили лично, она ответила, представилась. Мне сказали, что она документы не предъявляла, просто со слов. Я спросила: «А как со слов можно выписать постановление?» Оказывается, можно. У сотрудников есть программы, всякие базы, они пробивают электронно, — возмущается сибирячка.

Девушка проконсультировалась с юристами, которые сказали, что путь здесь только один — в суд.