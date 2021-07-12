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Сибиряк с ковидом пошел поменять паспорт и получил штраф на 15 тысяч рублей

Он должен был находиться на самоизоляции с 15 по 29 июня

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Мужчина заразился коронавирусом, но нарушил режим самоизоляции и пошел менять паспорт

Мужчина заразился коронавирусом, но нарушил режим самоизоляции и пошел менять паспорт

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Новосибирца с коронавирусом, который пошел менять паспорт, оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Кировский районный суд Новосибирска осудил мужчину по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ).

Суд установил, что гражданин, заболев COVID-19, получил уведомление о необходимости соблюдать режим изоляции. Вопреки этому мужчина покинул квартиру и отправился оформлять документы для замены паспорта гражданина России. Как сообщила помощница судьи Сергея Полуэктова Вероника Смердова, новосибирец находился на самоизоляции с 15 по 29 июня.

— В своих объяснениях гражданин К. пояснил, что был извещен, что болен коронавирусной инфекцией и о необходимости соблюдать режим изоляции, но решил покинуть место изоляции, — говорится на сайте суда.

СЮЖЕТ

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Суд назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей.

В пятницу, 9 июля, полиция провела масочный рейд в ТРЦ «Галерея». Очевидец сообщил, что были составлены протоколы на нарушителей.

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COVID-19самоизоляциякоронавирус
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