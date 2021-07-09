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Полиция провела масочный рейд в ТРЦ «Галерея»

Очевидец сообщил, что были составлены протоколы на нарушителей

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В полиции факт проведения проверок подтвердили

В полиции факт проведения проверок подтвердили

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В новосибирском ТРЦ «Галерея» полиция провела рейд, во время которого проверила соблюдение масочного режима среди посетителей. Об этом сообщил читатель НГС.

— В ТРЦ «Галерея» ходят сотрудники полиции и останавливают людей без масок. Составляют протоколы, — кратко сообщил новосибирец.

В ГУ МВД по НСО эту информацию подтвердили:

— Факт проведения на территории региона межведомственного профилактического мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции подтверждаем.

В конце июня полиция провела несколько масочных рейдов. Во время утренней проверки на популярной остановке на Затулинке задержали человека. А в метро Минтранс и МВД проверили 68 поездов.

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ТЦполициямасочный рейд
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