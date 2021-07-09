Полиция провела масочный рейд в ТРЦ «Галерея»

В новосибирском ТРЦ «Галерея» полиция провела рейд, во время которого проверила соблюдение масочного режима среди посетителей. Об этом сообщил читатель НГС.
— В ТРЦ «Галерея» ходят сотрудники полиции и останавливают людей без масок. Составляют протоколы, — кратко сообщил новосибирец.
В ГУ МВД по НСО эту информацию подтвердили:
— Факт проведения на территории региона межведомственного профилактического мероприятия по предотвращению распространения коронавирусной инфекции подтверждаем.
В конце июня полиция провела несколько масочных рейдов. Во время утренней проверки на популярной остановке на Затулинке задержали человека. А в метро Минтранс и МВД проверили 68 поездов.