В Новосибирске вынесли приговор мужчине, который похитил и избил девушку, а затем вымогал у нее деньги

В Новосибирске мужчину отправили в колонию за избиение и похищение девушки
В Новосибирске суд вынес приговор 34-летнему мужчине, которого обвинили в грабеже, похищении, распространении сведений о частной жизни и вымогательстве. Он совершил эти преступления в отношении своей знакомой девушки.
— Следствием и судом установлено, что подсудимый и потерпевшая после знакомства поддерживали дружеское общение. Девушка доверяла мужчине и неоднократно занимала ему денежные средства. При попытке возвратить которые между ними стали происходить конфликты, в дальнейшем перешедшие в противоправные действия со стороны мужчины, — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области.
В мае 2020 года потерпевшая хотела вернуть свои деньги при встрече. Тогда мужчина вырвал у нее из рук телефон и сбежал, девушка обратилась в полицию. В июне обвиняемый убедил ее сесть к нему в автомобиль, где нанес ей не менее 10 ударов кулаком по голове. После этого он увез ее в Заельцовский парк, где угрожал убийством и потребовал написать расписку о том, что якобы вернул ей мобильный и деньги. Девушка согласилась на эти условия, так как опасалась за свои жизнь и здоровье. После этого она вновь обратилась в полицию.
— Из чувства мести за указанные действия фигурант создал в мессенджере доступный для третьих лиц канал, где разместил фотографию паспорта потерпевшей, а также несколько видеофайлов, содержащих сведения о ее частной жизни. После этого он стал рассылать приглашение на данный канал знакомым девушки. За удаление канала и личной информации мужчина потребовал от потерпевшей передать ему денежные средства в размере 5000 рублей, — сообщает Следственный комитет.
Во время предварительного следствия мужчину заключили под стражу. Суд признал его виновным в грабеже (ч. 1 ст. 161 УК РФ), похищении человека с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений (п. «в» «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ), незаконном сборе и распространении сведений о частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ). Также мужчину осудили за вымогательство, то есть требование о передаче чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего (ч. 1 ст. 163 УК РФ). Обвиняемому назначили наказание в 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Вину он не признал.
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