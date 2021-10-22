Двух авиадебоширов из Толмачево, которые устроили драку в самолете, приговорили к сроку и штрафу

Обской городской суд Новосибирской области вынес приговоры по уголовным делам в отношении двух новосибирцев, которые в феврале 2021 года вступили в конфликт с транспортными полицейскими. Об этом сообщили на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Мужчин обвиняли в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением).
— Установлено, что 23.02.2021 в утреннее время двое жителей города Новосибирска, находясь в состоянии алкогольного опьянения на борту воздушного судна (рейс
После прибытия полицейских мужчины продолжили вести себя агрессивно — оскорбляли сотрудников нецензурной бранью и затеяли драку.
В дежурной части новосибирцы также продолжили оскорблять представителя власти, который составлял на них протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство».
— С учетом наличия смягчающих вину обстоятельств и отсутствия отягчающих, одному из подсудимых суд по совокупности преступлений назначил наказание в виде 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, второму — в виде штрафа в размере
Государственное обвинение по уголовным делам поддержано Новосибирской транспортной прокуратурой.
После инцидента суд не стал арестовывать двух авиадебоширов, так как учел их хорошие характеристики. Выяснилось, что один из них живет с родителями, а у второго есть семья. Однако позднее глава СК России Александр Бастрыкин поручил новосибирским следователям добиться обжалования этого постановления суда.