Двух авиадебоширов из Толмачево, которые устроили драку в самолете, приговорили к сроку и штрафу

Обской городской суд Новосибирской области вынес приговоры по уголовным делам в отношении двух новосибирцев, которые в феврале 2021 года вступили в конфликт с транспортными полицейскими. Об этом сообщили на сайте Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Мужчин обвиняли в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей и в связи с их исполнением).