«Гипнотическое обаяние»: как ростовщик присвоил около сотни квартир и домов стариков

Присвоивший десятки квартир пенсионеров аферист может скрыться от правосудия
Николай Шевченко — фигурант 30 уголовных дел. Он выдавал займы под залог квартир и домов, которыми завладевал уже в момент выдачи кредита. И как бы старательно его клиенты не исполняли обязательства по договору займа, они все равно оставались без крыши над головой. Потерпевшие опасаются, что Шевченко покинет страну до вынесения обвинительного приговора. Нюансы преступной схемы грандиозного масштаба исследовал Виктор Бобровников.
«Заплатила вдвое больше, чем взяла — теперь арендую свою квартиру»
Военная пенсионерка Валентина Александровна И. в 2015-м году увидела в газете «Ва-банкъ» объявление фирмы «Финансовый помощник» о выдаче займов под залог недвижимости. Подобная реклама той же конторы попалась ей и в эфире местного телеканала. Позвонив по указанному телефону, женщина договорилась о встрече с директором фирмы Николаем Шевченко. Узнав, что Валентина Александровна проживает одна и является единственным собственником однокомнатной квартиры на Линейной, 35/3, Шевченко согласился одобрить займ на 400 тысяч рублей.
— Я подписала все предложенные мне документы, на руки мне он дал 320 тысяч рублей, объяснив, что 20% — это его комиссия. Перед этим мы отправились в Росреестр для подписания еще одного залогового документа. Николай объяснил необходимость этого тем, что нужно обеспечить ему гарантию возврата денег, — рассказывает Валентина Александровна.
Молодой человек казался убедительным и вызывал доверие, и как вспоминает пенсионерка, обладал «гипнотическим обаянием». Женщина толком не прочла документы, среди которых был договор продажи квартиры Шевченко за 2 млн рублей. А поездка в Росреестр нужна была для того, чтобы зарегистрировать эту сделку.
— Мне выдали график платежей по договору займа, я отдавала Шевченко по 18,5 тысяч в месяц. Пенсии не хватало, я устроилась на подработку ключницей в СибГУТИ, подучилась и стала охранником там же. За почти три года выплатила Николаю около 670 тысяч. Лишь в 2019 году я узнала, что уже четыре года не являюсь собственником своей квартиры. То есть заплатила я вдвое больше, чем взяла, и лишилась квартиры, — сетует Валентина Александровна.
Новый собственник, которому Шевченко перепродал квартиру, поставил пенсионерку перед выбором: идти на четыре стороны или же арендовать однушку. Старушка выбрала второй вариант: она платит по десять тысяч в месяц плюс коммуналку.
Валентина Александровна не рассказала о том, как ее обманули, своим близким: женщина опасается, что они попросту отвернутся от нее. По этой же причине она попросила не указывать ее фамилию.
Масштабы аферы Коленьки
НГС побеседовал с несколькими заемщиками Николая Шевченко. Все они — пожилые, финансово безграмотные доверчивые пожилые женщины, у некоторых — плохая кредитная история. Несмотря на все, что произошло между ними и ростовщиком, его по-прежнему называют Коленькой.
— Я заняла у Коленьки 400 тысяч (на руки получила 360 за вычетом его комиссии) под залог своей двухкомнатной квартиры на Оловозаводской. Год и семь месяцев я платила ему без просрочек, а потом я узнала, что квартира уже не моя. Я увидела решение в том, чтобы продать кое-что и погасить займ полностью. Я позвонила Шевченко и предложила ему еще 400 тысяч вдобавок к полученному ранее. Он сказал, что ему это неинтересно, попросив 1,6 млн рублей, — говорит одна из заемщиц Зоя Тараканова.
14 октября 2019 года Зою Николаевну выселили из квартиры. Еще несколько пожилых женщин рассказали НГС подобную историю о потере единственной крыши над головой в результате сделки с ростовщиком. Они несколько лет пытались добиться возбуждения уголовного дела, однако в полиции говорили о том, что их отношения с Шевченко находятся в гражданско-правовой плоскости, отправляя жалобщиков в суд.
В середине 2019 года, когда пострадавших объявилось так много, что от них уже было сложно отмахнуться, в одно уголовное дело объединили 30 эпизодов обманного присвоения недвижимости: квартир, коттеджей и земельных участков.
— По первому эпизоду потерпевшими признаны 45 человек, по второму, покушению на хищение недвижимости, которое вовремя пресекли, — еще трое. Материальный ущерб от действий Шевченко составляет не менее 142,3 млн рублей, — сказала НГС помощник прокурора Центрального района Новосибирска Оксана Толстых.
Отметим, что не все заемщики Шевченко банально дожили до возбуждения уголовного дела, а кто-то за пару лет безрезультатных жалоб в полицию попросту махнул рукой. Всего же за несколько лет ростовщичества он завладел (частью — временно, до перепродажи) более чем сотней объектов недвижимости, сообщил НГС источник, знакомый с материалами уголовного дела. Отметим, что среди заемщиков были те, кто не справился со своими обязательствами, этих людей пострадавшими не назовешь. Действовал Шевченко не только от своей фирмы «Финансовый помощник».
— В своей преступной деятельности Шевченко использовал и другие организации, от имени которых как им, так и привлеченными им лицами, гражданам предлагались займы под залог имущества: ООО Микрокредитная компания «Финансовая платформа», ООО Микрокредитная компания «Финансовая группа развитие», ООО «Финансовый консалтинг», — говорится в обвинительном заключении (есть в распоряжении НГС).
«Он может попросту скрыться!»
Задержали Николая Шевченко 19 ноября 2019 года, в СИЗО он пробыл до 16 февраля 2021 года, после чего его отпустили под домашний арест. А в июле 2021 года и домашний арест с ростовщика был снят. Как пояснила гособвинитель Оксана Толстых, это связано с истечением максимального срока меры пресечения свободы. Очередное судебное заседание по делу о мошенничестве в особо крупно размере состоялось 20 октября 2021 года. Шевченко от комментариев отказывается.
— На сегодняшний день обвинительное заключение не полностью оглашено, поэтому развернутого комментария мы давать пока не планируем. После определенных процессуальных этапов Николай Шевченко будет готов дать вам полноценное интервью, — сказал НГС адвокат Шевченко Денис Прыткин.
На часть полученных в собственность Шевченко квартир и домов наложен арест до окончания рассмотрения уголовного дела. Пострадавшие всерьез опасаются, что до оглашения приговора ростовщик покинет Россию.
— Мы знаем, что у Шевченко есть деньги, родственники и связи за пределами РФ. Ему грозит внушительный тюремный срок, и мы предполагаем, что перед вынесением приговора подсудимый попросту покинет страну. Также мы располагаем информацией, о том, что вместе с ним действовала целая преступная группа. Такую аферу не в силах провести одному человеку, — сказал НГС представитель группы пострадавших юрист правового центра «Алмаз» Захар Глушков.
Недавно НГС рассказывал о подобной аферой с займами под залог недвижимости, которую провернул адвокат из Краснообска Сергей Пищук. Он действовал по схожему принципу с разницей в том, что при выдаче займов не подписывал договор купли-продажи заложенных квартир и домов. Зато требовал подписать доверенность на свою сообщницу, эта доверенность позволяла ему присваивать недвижимость без участия заемщика.