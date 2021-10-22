«Гипнотическое обаяние»: как ростовщик присвоил около сотни квартир и домов стариков

Военная пенсионерка Валентина Александровна И. в 2015-м году увидела в газете «Ва-банкъ» объявление фирмы «Финансовый помощник» о выдаче займов под залог недвижимости. Подобная реклама той же конторы попалась ей и в эфире местного телеканала. Позвонив по указанному телефону, женщина договорилась о встрече с директором фирмы Николаем Шевченко. Узнав, что Валентина Александровна проживает одна и является единственным собственником однокомнатной квартиры на Линейной, 35/3, Шевченко согласился одобрить займ на 400 тысяч рублей.



— Я подписала все предложенные мне документы, на руки мне он дал 320 тысяч рублей, объяснив, что 20% — это его комиссия. Перед этим мы отправились в Росреестр для подписания еще одного залогового документа. Николай объяснил необходимость этого тем, что нужно обеспечить ему гарантию возврата денег, — рассказывает Валентина Александровна.



Молодой человек казался убедительным и вызывал доверие, и как вспоминает пенсионерка, обладал «гипнотическим обаянием». Женщина толком не прочла документы, среди которых был договор продажи квартиры Шевченко за 2 млн рублей. А поездка в Росреестр нужна была для того, чтобы зарегистрировать эту сделку.