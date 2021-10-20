В Новосибирске обнаружили труп мужчины на платформе — обстоятельства смерти неизвестны

В Новосибирске нашли труп 60-летнего мужчины
Вечером 19 октября на платформе «Новосибирск-Западный» на улице Троллейной, 1а обнаружили труп мужчины 1961 года рождения. Следователи начали проверку.
— На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Следователем территориального следственного органа проведен осмотр места, где было обнаружено тело мужчины, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области.
Для того чтобы выяснить причину смерти, проведут судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.
Также накануне в Новосибирске обнаружили тело погибшего мужчины на Затулинке. Труп лежал рядом с мусорными баками у дома. На месте работали полиция и Росгвардия.