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В Новосибирске обнаружили труп мужчины на платформе — обстоятельства смерти неизвестны

Назначена судебно-медицинская экспертиза

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Обстоятельства трагедии выясняет Следственный комитет

Обстоятельства трагедии выясняет Следственный комитет

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В Новосибирске нашли труп 60-летнего мужчины

Вечером 19 октября на платформе «Новосибирск-Западный» на улице Троллейной, 1а обнаружили труп мужчины 1961 года рождения. Следователи начали проверку.

— На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Следователем территориального следственного органа проведен осмотр места, где было обнаружено тело мужчины, выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, — сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Новосибирской области.

Для того чтобы выяснить причину смерти, проведут судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

Также накануне в Новосибирске обнаружили тело погибшего мужчины на Затулинке. Труп лежал рядом с мусорными баками у дома. На месте работали полиция и Росгвардия.

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