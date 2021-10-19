Сибирячка отсудила 166 тысяч рублей у «Аэрофлота» из-за сорванной поездки на Мальдивы

Жительница Новосибирска отсудила у «Аэрофлота» 166 865 рублей — ее регистрацию на рейс на Мальдивы незаконно аннулировали. Женщина собиралась полететь на Мальдивы 13 января 2020 года.

Сибирячку пропустили через границу для вылета в Мале, столицу Мальдивской Республики, и она получила посадочный талон. Уже при посадке в самолет, как сообщают на сайте Дзержинского суда, выяснилось, что авиакомпания аннулировала регистрацию сибирячки с отметкой «Добровольный отказ». Женщина не смогла воспользоваться путевкой, которую приобретала за полгода до вылета.