Сибирячка отсудила 166 тысяч рублей у «Аэрофлота» из-за сорванной поездки на Мальдивы

Жительница Новосибирска отсудила у «Аэрофлота»
Сибирячку пропустили через границу для вылета в Мале, столицу Мальдивской Республики, и она получила посадочный талон. Уже при посадке в самолет, как сообщают на сайте Дзержинского суда, выяснилось, что авиакомпания аннулировала регистрацию сибирячки с отметкой «Добровольный отказ». Женщина не смогла воспользоваться путевкой, которую приобретала за полгода до вылета.
— 13 октября 2021 года решением Дзержинского районного суда г. Новосибирска установлен факт нарушения ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» условий перевозки, поскольку у перевозчика не имелось оснований для аннулирования бронирования в одностороннем порядке (статья 107 Воздушного кодекса Российской Федерации), за ним сохранялась обязанность осуществить перевозку пассажира, — рассказали на сайте Дзержинского суда Новосибирска.
Сибирячка отсудила у авиакомпании 166 тысяч рублей: 129 тысяч 500 рублей — за путевку, 27 тысяч 365 рублей — за билеты и 10 тысяч рублей — за моральный вред. Решение не вступило в законную силу.
Как сообщили журналисту НГС в туристической компании «Эль-Тур», которая выступала третьим лицом в суде, причиной стали проблемы с багажом:
— Успешно прошла проверку, при посадке на рейс выяснилось, что сняли багаж, при этом причину объяснить не смогли. Сказали, что багаж можно забрать на
Сама потерпевшая рассказала НГС, что с рейса ее сняли уже в посадочном рукаве в аэропорту Шереметьево:
— Я прошла в посадочный контроль, у меня оторвали билет, я пошла в посадочный рукав, и на середине посадочного рукава сотрудники «Аэрофлота» меня вытащили со словами: «У вас проблемы». Я говорю: «Нет у меня никаких проблем, я на отдых лечу, отстаньте от меня». Они меня выволокли, куда-то позвонили и сказали, что мой багаж сняли. На мой вопрос, на каком основании сняли багаж, сказали, что я сама отказалась от полета. При этом доказательств никаких предоставить не смогли. Я никому про это не говорила, — рассказала потерпевшая.
После этого, по словам девушки, ей предложили лететь без багажа:
— Я согласилась и спросила, когда получу багаж. Мне сказали, что «Аэрофлот» не занимается поиском багажа тех, кто добровольно отказался от полета. А я что должна делать без багажа? Поэтому я сама побежала искать этот багаж, пока я носилась, заблудилась в этом Шереметьево, самолет, естественно, улетел, — рассказала истица.
Она добавила, что довольна решением суда, но ожидает, что «Аэрофлот» подаст апелляцию. После того случая ей так и не удалось слетать на отдых из-за пандемии.
НГС направил запрос в авиакомпанию.
В сентябре 23-летний житель Тулы Владимир Цой, его мама и три брата не смогли улететь в Южную Корею из Новосибирска. Перед вылетом в Толмачёво их сняли с рейса Москва — Новосибирск — Сеул сотрудники авиакомпании S7 Airlines. Владимир летел в Южную Корею к врачам для лечения эпилепсии. Кроме того, в той стране живет его отец.