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В Новосибирске задержали подозреваемого в изнасиловании молодой девушки

Ранее мужчина был неоднократно судим

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Суд изберет подозреваемому меру пресечения

Суд изберет подозреваемому меру пресечения

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В Новосибирске задержали подозреваемого в изнасиловании 32-летнего мужчину

В Новосибирске задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 21-летней девушки в Кировском районе. Ранее НГС писал о том, что преступление совершили 14 октября.

— Следователем во взаимодействии с сотрудниками полиции была установлена причастность к совершению данного преступления со стороны ранее неоднократно судимого 32-летнего мужчины. В кратчайшие сроки он был задержан сотрудниками полиции и доставлен к следователю территориального следственного органа, — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области.

В пресс-службе ГУ МВД России по НСО сообщили, что личность подозреваемого установили оперативники, задержание произвели сотрудники уголовного розыска.

Следователи возбудили уголовное дело по статье за изнасилование (ч. 1 ст. 131 УК РФ). Подозреваемому предъявили обвинение. Свою вину он не признал. Суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее НГС писал о враче-психиатре, которого подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки. 30-летнего мужчину задержали.

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Кировский районСледственный комитетзадержаниеизнасилованиеподозреваемый
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