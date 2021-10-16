В Новосибирске задержали подозреваемого в изнасиловании молодой девушки

В Новосибирске задержали подозреваемого в изнасиловании 32-летнего мужчину
В Новосибирске задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 21-летней девушки в Кировском районе. Ранее НГС писал о том, что преступление совершили 14 октября.
— Следователем во взаимодействии с сотрудниками полиции была установлена причастность к совершению данного преступления со стороны ранее неоднократно судимого 32-летнего мужчины. В кратчайшие сроки он был задержан сотрудниками полиции и доставлен к следователю территориального следственного органа, — говорится в сообщении пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области.
В пресс-службе ГУ МВД России по НСО сообщили, что личность подозреваемого установили оперативники, задержание произвели сотрудники уголовного розыска.
Следователи возбудили уголовное дело по статье за изнасилование (ч. 1 ст. 131 УК РФ). Подозреваемому предъявили обвинение. Свою вину он не признал. Суд рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.
Ранее НГС писал о враче-психиатре, которого подозревают в изнасиловании 16-летней пациентки. 30-летнего мужчину задержали.