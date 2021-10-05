Вчера, 4 октября, в Новосибирске рядом с домом на улице Горский микрорайон, 63 произошел конфликт, в котором участвовали пятеро мужчин и одна девушка. Потасовка попала на видео. На нем слышен звук, похожий на выстрел.

На кадрах, которые опубликовали в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», видно, что одного мужчину удерживают трое. При этом пострадавшему наносили удары. Один из участников отвел в сторону девушку, которая пыталась за него вступиться. При этом другой мужчина достал предмет, похожий на пистолет. Позже пострадавшего пытались затащить в автомобиль.