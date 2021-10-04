4 октября понедельник
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 1/10
usd 72.92
eur 84.46
Тема дняКак над Чёрным морем сбили самолёт с новосибирцами
Все новости
Все новости

Сотрудники психбольницы похитили у пациентов 6 миллионов — прокуратура НСО направила дело в суд

По версии следствия, три сотрудницы больницы снимали деньги с карт пациентов

182
2Обсудить

Поделиться

Преступления женщины совершали в период с 2016 по 2019 годы

Преступления женщины совершали в период с 2016 по 2019 годы

Поделиться

Трех сотрудниц государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственная Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3» обвиняют в хищении денег своих пациентов. Прокуратура Дзержинского района уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

Уголовное дело на сибирячек возбудили по материалам прокурорской проверки. В областной прокуратуре объяснили, что женщины обвиняются в совершении преступлений в зависимости от роли и степени участия в них. Речь идет о ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ч. 3 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа», ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере), п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере» и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

— По версии следствия, в период с 2016 по 2019 годы обвиняемые использовали свое служебное положение и психическое состояние пациентов, утративших родственников и социальные связи, с целью завладения их денежными средствами. Медицинские работники, имея доступ к банковским картам 12 подопечных, совершили через систему дистанционного банковского обслуживания «мобильный банк» хищения денег с их банковских счетов, — пояснил старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

В общей сложности обвиняемые похитили у пациентов больницу свыше 6 миллионов рублей.

— Кроме того, заведующая отделением получала взятки в виде денежных средств на сумму более 2 млн рублей за размещение в лечебном учреждении граждан и их последующее лечение, — добавили в прокуратуре.

Уголовное дело направили в Дзержинский районный суд Новосибирска.

Прокуратура Новосибирской области начала проверку после публикации НГС жалоб на лечение в отделении детской онкогематологии в больнице Краснообска. Родители заявляли, что их дети умирали не от рака, а от внутрибольничных инфекций, которыми заразились в отделении.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

прокуратурасуд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...