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В Новосибирске врач пойдет под суд из-за смерти несовершеннолетнего пациента

Врача-оториноларинголога одной из новосибирских больниц обвинили в халатности

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Ребенок погиб 5 ноября 2018 года

Ребенок погиб 5 ноября 2018 года

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В Новосибирске Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении врача-оториноларинголога. 47-летнюю женщину обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав граждан, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в период с 29 октября по 5 ноября 2018 года заведующая оториноларингологическим отделением больницы ненадлежащим образом исполнила свои должностные обязанности.

— Не обеспечила взаимосвязь между структурными подразделениями медицинской организации по лечению несовершеннолетнего пациента, не осуществляла регулярный контроль за работой врачей отделения, не осуществляла контроль за качеством проводимого лечения, а также оценкой состояния больного и клинической ситуации, не контролировала правильность тактики выбранного лечения, не провела клинический разбор больного, не провела дополнительные исследования, — пояснили в Следственном комитете.

В результате ее действия 5 ноября 2018 года в больнице скончался несовершеннолетний пациент.

В Следственном комитете отметили, что свою вину в совершении преступления обвиняемая не признала. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.

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Следственный комитетумер ребенок
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