В Новосибирске врач пойдет под суд из-за смерти несовершеннолетнего пациента

В Новосибирске Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении врача-оториноларинголога. 47-летнюю женщину обвиняют в совершении преступления по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая существенное нарушение прав граждан, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в период с 29 октября по 5 ноября 2018 года заведующая оториноларингологическим отделением больницы ненадлежащим образом исполнила свои должностные обязанности.

— Не обеспечила взаимосвязь между структурными подразделениями медицинской организации по лечению несовершеннолетнего пациента, не осуществляла регулярный контроль за работой врачей отделения, не осуществляла контроль за качеством проводимого лечения, а также оценкой состояния больного и клинической ситуации, не контролировала правильность тактики выбранного лечения, не провела клинический разбор больного, не провела дополнительные исследования, — пояснили в Следственном комитете.