В Новосибирске врач пойдет под суд из-за смерти несовершеннолетнего пациента

В Новосибирске Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении врача-оториноларинголога.
По версии следствия, в период с 29 октября по 5 ноября 2018 года заведующая оториноларингологическим отделением больницы ненадлежащим образом исполнила свои должностные обязанности.
— Не обеспечила взаимосвязь между структурными подразделениями медицинской организации по лечению несовершеннолетнего пациента, не осуществляла регулярный контроль за работой врачей отделения, не осуществляла контроль за качеством проводимого лечения, а также оценкой состояния больного и клинической ситуации, не контролировала правильность тактики выбранного лечения, не провела клинический разбор больного, не провела дополнительные исследования, — пояснили в Следственном комитете.
В результате ее действия 5 ноября 2018 года в больнице скончался несовершеннолетний пациент.
В Следственном комитете отметили, что свою вину в совершении преступления обвиняемая не признала. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу.
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