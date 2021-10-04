Следователи поймали подозреваемого в убийстве сибирячки спустя 8 лет — он прятался в Казахстане

Новосибирские следователи поймали подозреваемого в убийстве 2013 года
Следователи спустя восемь лет нашли и предъявили обвинения подозреваемому в убийстве молодой девушки. Преступление произошло 30 апреля 2013 года в квартире в доме
— Следствием установлено, что ночью он находился совместно с двумя девушками в квартире. Между ними произошел конфликт, и обвиняемый нанес ножом колото-резаные ранения потерпевшим, от которых 24-летняя девушка скончалась на месте, а 22-летняя была доставлена в медицинское учреждение, где ей была оказана квалифицированная врачебная помощь. Мужчина с места преступления скрылся, — рассказала представитель СУ СКР по НСО Екатерина Петрушина.
Алишер Абдуллаев 1991 года рождения был объявлен в международный розыск еще в 2013 году и судом заочно арестован. В итоге его обнаружили весной этого года в Казахстане. Совместно с коллегами из полиции мужчину задержали и экстрадировали в Россию. 2 сентября 2021 года предварительное следствие по уголовному делу было возобновлено.
Сейчас мужчине предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30 «Покушение на убийство двух лиц» и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Он частично признал свою вину.
На прошлой неделе в Новосибирске задержали 27-летнего мужчину за убийство в квартире на Одоевского. Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске убили во время ссоры экс-депутата — следователи возбудили уголовное дело.