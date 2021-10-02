2 октября суббота
СЕЙЧАС +3°С
Пробки 5/10
usd 72.92
eur 84.46
Все новости
Все новости

Следователи возбудили дело из-за убийства 59-летнего мужчины в квартире на Одоевского

Сегодня суд рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения — заключение под стражу

1 597
9Обсудить

Поделиться

Убитый не был знаком с обвиняемым

Убитый не был знаком с обвиняемым

Поделиться

Следователи возбудили дело из-за убийства мужчины в квартире на Одоевского

В Новосибирске задержали 27-летнего мужчину за убийство в квартире на Одоевского.

Читатель НГС, который живет в доме, расположенном по адресу Одоевского, 1/8, где произошло убийство, сообщал нам ранее, что кого-то ночью зарезали — перед дверью была кровь, приехала полиция.

— Следственным отделом по Первомайскому району Новосибирска возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), — сообщили журналисту НГС в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

По данным следствия, вечером 30 сентября компания из трех человек распивала спиртные напитки в квартире.

— Через некоторое время фигурант по делу уснул, а мужчина с женщиной пошли в магазин за дополнительной порцией спиртного, где по пути следования встретили ранее незнакомого им 59-летнего потерпевшего и пригласили его в гости. По прибытии компании в квартиру обвиняемый проснулся и у него начался конфликт с ранее незнакомым мужчиной. В ходе ссоры фигурант по делу причинил множественные телесные повреждения головы и туловища потерпевшему, который от полученных травм скончался на лестничной площадке в подъезде, — рассказали в пресс-службе.

27-летний мужчина с места совершения преступления скрылся, а на следующий день он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальный следственный орган. Мужчине предъявили обвинение, от дачи показаний он отказался.

— Сегодня по ходатайству следователя судом будет рассмотрен вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Расследование продолжается, — уточнили в СК.

Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске убили во время ссоры экс-депутата — следователи возбудили уголовное дело.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

СКубийствоуголовное дело
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...