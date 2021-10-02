Следователи возбудили дело из-за убийства 59-летнего мужчины в квартире на Одоевского

Следователи возбудили дело из-за убийства мужчины в квартире на Одоевского
В Новосибирске задержали 27-летнего мужчину за убийство в квартире на Одоевского.
Читатель НГС, который живет в доме, расположенном по адресу
— Следственным отделом по Первомайскому району Новосибирска возбуждено уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя по признакам состава преступления, предусмотренного
По данным следствия, вечером 30 сентября компания из трех человек распивала спиртные напитки в квартире.
— Через некоторое время фигурант по делу уснул, а мужчина с женщиной пошли в магазин за дополнительной порцией спиртного, где по пути следования встретили ранее незнакомого им 59-летнего потерпевшего и пригласили его в гости. По прибытии компании в квартиру обвиняемый проснулся и у него начался конфликт с ранее незнакомым мужчиной. В ходе ссоры фигурант по делу причинил множественные телесные повреждения головы и туловища потерпевшему, который от полученных травм скончался на лестничной площадке в подъезде, — рассказали в пресс-службе.
27-летний мужчина с места совершения преступления скрылся, а на следующий день он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в территориальный следственный орган. Мужчине предъявили обвинение, от дачи показаний он отказался.
— Сегодня по ходатайству следователя судом будет рассмотрен вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Расследование продолжается, — уточнили в СК.
Ранее мы рассказывали о том, что в Новосибирске убили во время ссоры экс-депутата — следователи возбудили уголовное дело.