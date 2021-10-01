С новосибирского полицейского сняли подозрения в убийстве 16-летнего подростка на пляже

Новосибирские следователи прекратили уголовное преследование полицейского, который был одним из подозреваемых в деле об убийстве
Постановление о прекращении уголовного дела подписали сегодня,
— С момента задержания мы заявляли о полной непричастности. Он выезжал на место в составе оперативно-следственной группы, когда все события произошли. С самого начала вся защита у нас была построена так, что он не причастен. И в настоящее время его абсолютная непричастность к преступлению подтверждена документально. В отношении него вынесено постановление, у него есть право на реабилитацию, которым он в ближайшем будущем воспользуется, — рассказала НГС адвокат полицейского Елена Добрицкая. Она добавила, что сейчас у следователей нет никаких претензий к ее подзащитному, в том числе нет подозрений по укрывательству преступления.
Елена уточнила, что в интересах следствия не может говорить, почему полицейского изначально привлекли и как удалось установить его невиновность.
Как указано в тексте постановления, полицейского задержали вечером
— В ходе допросов дал показания о своей непричастности к убийству Абрамова
Право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда.
Сейчас в СИЗО находится Иван Пудников — главный подозреваемый по делу, он дал признательные показания.
— Следствием установлено, что
Инцидент произошел в июне 2018 года на новосибирском пляже, куда
Следственным отделом по Советскому району города Новосибирска по факту обнаружения тела
Тогда же следствие составило фоторобот убийцы на пляже в Советском районе.