1 октября пятница
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 6/10
usd 72.66
eur 84.31
Тема дняНовый угольный разрез под Новосибирском. Чей он?
Все новости
Все новости

С новосибирского полицейского сняли подозрения в убийстве 16-летнего подростка на пляже

Сейчас у него есть право на реабилитацию

4 617
13Обсудить

Поделиться

Убийство произошло в 2018 году

Убийство произошло в 2018 году

Поделиться

Новосибирские следователи прекратили уголовное преследование полицейского, который был одним из подозреваемых в деле об убийстве 16-летнего подростка на новосибирском пляже. Теперь у мужчины есть право на реабилитацию.

Постановление о прекращении уголовного дела подписали сегодня, 1 октября. Копия постановления есть в распоряжении НГС.

— С момента задержания мы заявляли о полной непричастности. Он выезжал на место в составе оперативно-следственной группы, когда все события произошли. С самого начала вся защита у нас была построена так, что он не причастен. И в настоящее время его абсолютная непричастность к преступлению подтверждена документально. В отношении него вынесено постановление, у него есть право на реабилитацию, которым он в ближайшем будущем воспользуется, — рассказала НГС адвокат полицейского Елена Добрицкая. Она добавила, что сейчас у следователей нет никаких претензий к ее подзащитному, в том числе нет подозрений по укрывательству преступления.

Елена уточнила, что в интересах следствия не может говорить, почему полицейского изначально привлекли и как удалось установить его невиновность.

Как указано в тексте постановления, полицейского задержали вечером 13 сентября, 14 и 15 сентября он проходил допросы.

— В ходе допросов дал показания о своей непричастности к убийству Абрамова Д. Д., — говорится в тексте. Там же указано, что анализ материалов уголовного дела показал, что мужчина не причастен к убийству.

Право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования, возмещается государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда.

Сейчас в СИЗО находится Иван Пудников — главный подозреваемый по делу, он дал признательные показания.

— Следствием установлено, что 28 июня в утреннее время в кемпинге парка культуры и отдыха «У моря» между ранее незнакомыми обвиняемым и потерпевшим произошел конфликт, в ходе которого фигурант по делу нанес колющим предметом удары в область шеи несовершеннолетнего, от которых последний скончался на месте происшествия. По ходатайству следователя судом фигуранту по делу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщали в СУ СК РФ по Новосибирской области.

Инцидент произошел в июне 2018 года на новосибирском пляже, куда 16-летний пострадавший вместе с другом и его родителями приехал из Новокузнецка, чтобы отдохнуть. Сибиряки остановились в кемпинге на берегу Обского водохранилища. 28 июня около 09:30 подросток проснулся и пошел в туалет недалеко от своего домика, а через несколько минут вернулся, истекая кровью. Подростка убили несколькими ударами ножа — у него была перерезана сонная артерия.

Следственным отделом по Советскому району города Новосибирска по факту обнаружения тела 16-летнего подростка на территории пляжа было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Тогда же следствие составило фоторобот убийцы на пляже в Советском районе.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

СКубийство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...