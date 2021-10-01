С новосибирского полицейского сняли подозрения в убийстве 16-летнего подростка на пляже

Новосибирские следователи прекратили уголовное преследование полицейского, который был одним из подозреваемых в деле об убийстве 16-летнего подростка на новосибирском пляже. Теперь у мужчины есть право на реабилитацию.



Постановление о прекращении уголовного дела подписали сегодня, 1 октября . Копия постановления есть в распоряжении НГС.



— С момента задержания мы заявляли о полной непричастности. Он выезжал на место в составе оперативно-следственной группы, когда все события произошли. С самого начала вся защита у нас была построена так, что он не причастен. И в настоящее время его абсолютная непричастность к преступлению подтверждена документально. В отношении него вынесено постановление, у него есть право на реабилитацию, которым он в ближайшем будущем воспользуется, — рассказала НГС адвокат полицейского Елена Добрицкая. Она добавила, что сейчас у следователей нет никаких претензий к ее подзащитному, в том числе нет подозрений по укрывательству преступления.

