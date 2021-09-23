Сибирячка объявила о пропаже своей дочери — тело исчезнувшей нашли через несколько дней в собственном погребе

Под Новосибирском разыскивали женщину, которую в итоге нашли мертвой
Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Искитимского района. Мужчину обвиняют в убийстве своей 43-летней знакомой.
16 апреля этого года в полицию с сообщением о пропаже своей 43-летней дочери обратились жительница села Лебедевка в Искитимском районе. Она рассказала полицейским, что пропавшая несколько дней не выходила на связь, сотовый телефон был недоступен. Сотрудники полиции опросили родственников, соседей и знакомых пропавшей.
— В течение нескольких часов сотрудниками полиции был установлено, что исчезновение носит криминальных характер. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался знакомый женщины — 45-летний житель села Лебедевка. Ранее мужчина отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Следователям удалось выяснить, что обвиняемый гостил у погибшей с 13 по 15 апреля, вместе они пили. В один из дней между ними завязалась ссора, во время которой, по версии следователей, мужчина 5 раз ударил свою знакомую ножом в грудь. После этого женщина скончалась на месте.
— После этого обвиняемый принял меры к сокрытию следов совершенного преступления: спрятал тело женщины в погребе квартиры и замыл следы крови, однако 16 апреля в ходе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий его причастность к совершению инкриминируемого деяния была установлена, он был задержан, — сообщили в Следственном комитете.
Мужчина частично признал вину, сейчас его заключили в СИЗО. Уголовное дело передали в суд для рассмотрения по существу.
В середине июля в Новосибирской области нашли тело 31-летней Екатерины Плотниковой, которая пропала в феврале этого года. Позже стало известно, что ее тело в овраге закопал знакомый.