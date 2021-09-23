Сибирячка объявила о пропаже своей дочери — тело исчезнувшей нашли через несколько дней в собственном погребе

Новосибирские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 45-летнего жителя Искитимского района. Мужчину обвиняют в убийстве своей 43-летней знакомой.

16 апреля этого года в полицию с сообщением о пропаже своей 43-летней дочери обратились жительница села Лебедевка в Искитимском районе. Она рассказала полицейским, что пропавшая несколько дней не выходила на связь, сотовый телефон был недоступен. Сотрудники полиции опросили родственников, соседей и знакомых пропавшей.

— В течение нескольких часов сотрудниками полиции был установлено, что исчезновение носит криминальных характер. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый в совершении преступления был задержан. Им оказался знакомый женщины — 45-летний житель села Лебедевка. Ранее мужчина отбывал наказание в местах лишения свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.