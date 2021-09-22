Сервис «Делимобиль» назвал причины смертельной аварии, в которую попал автомобиль Volkswagen Polo в центре Новосибирска
Машина, в которой погибли трое мужчин, принадлежит ООО «Каршеринг Руссия». По словам представителя каршеринговой компании, Volkswagen Polo был исправен.
По данным сервиса «Контур.Фокус», конечный владелец ООО «Каршеринг Руссия» — АО «Делимобиль Холдинг С.А.», зарегистрированное в Люксембурге. Компании принадлежит товарный знак «Делимобиль».
— Автомобиль наш. За месяц до аварии он прошел полное техническое обслуживание и был полностью исправен. Причиной аварии стало нарушение скоростного режима — около 100 км/час — и наезд на бордюр. Сколько человек было в этот момент в машине, мы не можем знать. Мы следим только за состоянием транспортного средства. Причина не в автомобиле, а в превышении скорости, — сообщила пиар-директор сервиса «Делимобиль».
По запросу правоохранительных органов сервис передает информацию о клиенте, о том, как шла поездка, с какой скоростью, и о самом транспортном средстве, добавила собеседница.
Инцидент произошел в минувшую субботу около 6 часов утра — автомобиль Volkswagen Polo врезался в опору освещения напротив дома
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