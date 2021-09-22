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«Делимобиль» назвал причины аварии с тремя погибшими в Volkswagen Polo в центре Новосибирска

Загоревшийся автомобиль был исправен во время поездки, отметили в сервисе

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После удара о бордюр автомобиль вспыхнул и сгорел за считаные минуты

После удара о бордюр автомобиль вспыхнул и сгорел за считаные минуты

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Сервис «Делимобиль» назвал причины смертельной аварии, в которую попал автомобиль Volkswagen Polo в центре Новосибирска 18 сентября.

Машина, в которой погибли трое мужчин, принадлежит ООО «Каршеринг Руссия». По словам представителя каршеринговой компании, Volkswagen Polo был исправен.

По данным сервиса «Контур.Фокус», конечный владелец ООО «Каршеринг Руссия» — АО «Делимобиль Холдинг С.А.», зарегистрированное в Люксембурге. Компании принадлежит товарный знак «Делимобиль».

— Автомобиль наш. За месяц до аварии он прошел полное техническое обслуживание и был полностью исправен. Причиной аварии стало нарушение скоростного режима — около 100 км/час — и наезд на бордюр. Сколько человек было в этот момент в машине, мы не можем знать. Мы следим только за состоянием транспортного средства. Причина не в автомобиле, а в превышении скорости, — сообщила пиар-директор сервиса «Делимобиль».

По запросу правоохранительных органов сервис передает информацию о клиенте, о том, как шла поездка, с какой скоростью, и о самом транспортном средстве, добавила собеседница.

Инцидент произошел в минувшую субботу около 6 часов утра — автомобиль Volkswagen Polo врезался в опору освещения напротив дома № 2 по улице Депутатской и загорелся. Три человека, находящиеся в салоне иномарки, сгорели заживо.

Погибшие оказались гражданами Таджикистана: за рулем был 21-летний мужчина, пассажиры — мужчины 23 и 31 лет. Все трое приехали в Новосибирск на заработки, сообщил корреспонденту НГС источник в правоохранительных органах.

Вечером в среду, 15 сентября, в центре Новосибирска, на пересечении Красного проспекта и Орджоникидзе, произошла серьезная авария с участием «Лексуса» и машины ДПС. Через три дня появились новые кадры жесткой аварии между ними. Разбираемся вместе с экспертом, какие обстоятельства привели к столкновению на площади Ленина.

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