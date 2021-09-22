Сервис «Делимобиль» назвал причины смертельной аварии, в которую попал автомобиль Volkswagen Polo в центре Новосибирска 18 сентября .



Машина, в которой погибли трое мужчин, принадлежит ООО «Каршеринг Руссия». По словам представителя каршеринговой компании, Volkswagen Polo был исправен.



По данным сервиса «Контур.Фокус», конечный владелец ООО «Каршеринг Руссия» — АО «Делимобиль Холдинг С.А.», зарегистрированное в Люксембурге. Компании принадлежит товарный знак «Делимобиль».

— Автомобиль наш. За месяц до аварии он прошел полное техническое обслуживание и был полностью исправен. Причиной аварии стало нарушение скоростного режима — около 100 км/час — и наезд на бордюр. Сколько человек было в этот момент в машине, мы не можем знать. Мы следим только за состоянием транспортного средства. Причина не в автомобиле, а в превышении скорости, — сообщила пиар-директор сервиса «Делимобиль».

