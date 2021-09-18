В свежем выпуске рубрики «Куда ты рулишь?» разбираем резонансную аварию с участием машины ДПС, которая произошла 15 сентября на площади Ленина. Полицейская «Шкода» ехала с проблесковыми маячками, но была ли у нее включена звуковая сирена (от этого зависит степень вины участников аварии)? И почему оба водителя не заметили друг друга в хорошо просматриваемом месте?



Красный проспект, час пик, 19:33. Автомобиль ДПС с включенными проблесковыми маячками появляется на площади Ленина со стороны Октябрьской магистрали и едет в сторону улицы Орджоникидзе. Горит красный сигнал светофора, экипаж дорожно-патрульной службы пробирается между двух рядов, машины расступаются, «Шкода» выезжает на перекресток. Далее картинка видео меняется — «Шкода» почти проехала Орджоникидзе, но тут ей в бок на приличной скорости врезается светлый «Лексус». Смотрите наш первый ролик: