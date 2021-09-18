Обнародовали видео столкновения машины ДПС и «Лексуса» в центре Новосибирска
В свежем выпуске рубрики «Куда ты рулишь?» разбираем резонансную аварию с участием машины ДПС, которая произошла 15 сентября на площади Ленина. Полицейская «Шкода» ехала с проблесковыми маячками, но была ли у нее включена звуковая сирена (от этого зависит степень вины участников аварии)? И почему оба водителя не заметили друг друга в хорошо просматриваемом месте?
Красный проспект, час пик, 19:33. Автомобиль ДПС с включенными проблесковыми маячками появляется на площади Ленина со стороны Октябрьской магистрали и едет в сторону улицы Орджоникидзе. Горит красный сигнал светофора, экипаж дорожно-патрульной службы пробирается между двух рядов, машины расступаются, «Шкода» выезжает на перекресток. Далее картинка видео меняется — «Шкода» почти проехала Орджоникидзе, но тут ей в бок на приличной скорости врезается светлый «Лексус». Смотрите наш первый ролик:
А вот второе видео с другого ракурса — вдоль улицы Орджоникидзе. Там видно, что обзор для обоих водителей ничего не закрывает, но они едут наперерез друг другу до последнего момента (в посте «Инстаграма» видео на втором месте в карусели, листайте влево).
Что в итоге? Водитель машины ДПС в любом случае (и с мигалкой, и с сиреной) должен был убедиться, что ему уступают дорогу. Но убедился ли он? Вот такой обзор открывается с места, где находилась «Шкода» — можно ли было увидеть «Лексус», пусть и быстро летящий?
В первом ролике видно, что водитель «Шкоды» замечает «Лексус» в самый последний момент, дергает руль влево и зачем-то нажимает на тормоз (вспыхивают стоп-сигналы). Со стороны водителя «Лексуса» тоже не было ограничений в видимости, вот обзор с его направления:
Кроме того, высокую скорость «Лексуса» можно объяснить тем, что его водитель торопился проскочить перекресток на желтый сигнал светофора — опять же, на видео заметно мигание и переключение сигналов светофора в момент столкновения. Так кто же виноват? Правила говорят нам, что воспользоваться приоритетом при проезде перекрестка можно только при включенных маячках и включенной сирене.
Пункт 3.1. Для получения преимущества перед другими участниками движения водители таких транспортных средств должны включить проблесковый маячок синего цвета и специальный звуковой сигнал. Воспользоваться приоритетом они могут только убедившись, что им уступают дорогу.
Такое требование подтверждается другим пунктом ПДД, где указывается, кому и при каких условиях должны уступать остальные водители.
Пункт 3.2. При приближении транспортного средства с включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства.
— Сотрудники ДПС для получения преимущества должны включить и звуковую, и световую сигнализации. И только убедившись, что другие участники дорожного движения предоставляют им приоритет в движении, должны воспользоваться им. Но в данном конкретном случае виновность и правомерность действий сотрудников ГИБДД может определить только специальная комиссия по работе с личным составом. Хотя по-человечески у нас даже скорую не всегда пропускают, что ж говорить о том, чтобы ДПС пропустить, — комментирует руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Таким образом, всё упирается в то, была ли включена сирена на «Шкоде» или нет. Ряд очевидцев утверждает, что сирены не было, другие говорят, что была. Вот что пишут к примеру пользователи «ВКонтакте»:
— Я стоял спиной к перекрестку и разговаривал с товарищем. Слышал вой сирены, правда не очень громкий, а потом грохот.
— Вроде был включен звуковой.
— ДПС ехал с проблесковым маячком и звуковой сиреной.
А вот очевидец, с которым корреспондент НГС поговорил на месте аварии, рассказал следующее: «Водитель "Лексуса" ехал на зеленый свет. Машина ДПС ехала по красному и врезалась в "Лексус". Скорость была небольшой. Машина ДПС двигалась со спецсигналами, но без звуковой сирены».
В самой ГИБДД Новосибирска комментировать происшествие с «личным составом» отказались. В ГУ МВД РФ по Новосибирской области уточнили, что авария оформлена как «ДТП с материальным ущербом», но подробности о сирене сообщить не смогли. В прокуратуре Новосибирской области сообщили, что организовали проверку этой аварии: «прокуратура оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения, при наличии оснований будут приняты меры реагирования».
Косвенно о включенной сирене может свидетельствовать момент, когда «Шкода» ДПС подъезжает к перекрестку (первые кадры первого ролика). Мы видим, что какое-то время ДПС «разгоняет» машины в соседних рядах, обычно это делают с включенной сиреной и «крякалками».
В общем, либо водитель «Лексуса» (или его страховая) будет платить за ущерб и отвечать по статьям КоАП за непропуск спецмашины и совершение ДТП. Либо экипаж этой «Шкоды» будет наказан — им грозит выговор, штраф или увольнение.
Что еще почитать об этом ДТП?
Мы публиковали 10 фотографий с места аварии. Взгляните, что осталось от машины ДПС. Пока спецслужбы помогали полицейским выбраться, а потом переворачивали автомобиль, горожане наблюдали за происходящим. Большой резонанс вызвало поведение молодежи — парни и девушки устроили фотосессию на фоне покореженной машины.
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